Esports
BCN instal·larà una pantalla gegant per a la final del Mundial de futbol
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona instal·larà una pantalla gegant en un espai de la ciutat encara per concretar per retransmetre la final del Mundial de futbol masculí, que es jugarà el 19 de juliol. La ciutat ja ha muntat grans plasmes en altres ocasions perquè la multitud seguís un esdeveniment esportiu de rellevància, normalment de la selecció espanyola o del Barça, com va passar a la plaça de Catalunya per emetre la final de l’Eurocopa del 2024 o la de la Champions femenina l’any passat. La novetat que el govern de l’alcalde Jaume Collboni va anunciar ahir és que la pantalla es posarà tot i que Espanya no arribi a l’últim partit per disputar la Copa del Món.
El regidor d’Esports, David Escudé, va apel·lar a la multiculturalitat característica de Barcelona, en la qual més de 437.000 veïns tenen nacionalitat estrangera, procedents de 182 països i que representen el 25,5% del padró, segons dades del 2025. En la fase final del Mundial als Estats Units, Mèxic i el Canadà competiran 48 combinats.
Petició del PP
El regidor ho va exposar durant la comissió municipal de serveis socials arran d’un prec del Partit Popular. Els conservadors van sol·licitar que s’habilitin grans pantalles en llocs públics per veure els partits d’Espanya en la competició. L’executiu municipal va respondre que no pot acceptar la petició del PP en els seus termes estrictes. "És impossible d’acceptar tal com està escrit, perquè parlen de partits i espais en general, això seria infinit", va replicar Escudé, que va defensar limitar la instal·lació d’una pantalla a la final.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- Eurecat investiga com s'ha produït la deflagració que ha destruït un laboratori a la seva seu de Manresa