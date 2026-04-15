'Km contra el càncer'
Neix a Barcelona el primer circuit solidari contra el càncer amb curses i caminades en 15 municipis
La iniciativa, impulsada per l’Associació Contra el Càncer a Barcelona, celebrarà aquests esdeveniments entre l’abril i el novembre de 2026 en diferents punts de la província
El Periódico
Diferents municipis de la província de Barcelona acolliran durant els pròxims mesos curses i caminades populars benèfiques contra el càncer, que formen part de la iniciativa solidària "Km contra el càncer", impulsada per l’Associació Contra el Càncer a Barcelona, amb l’objectiu de sumar quilòmetres per reduir l’impacte del càncer i millorar la vida dels pacients oncològics. En total, el circuit preveu reunir més de 14.000 participants aquest any 2026.
El projecte neix amb el lema "Un sol circuit, un sol propòsit" i busca convertir-se en una cita anual de referència en esport, salut i solidaritat a Catalunya.
Ciutats participants
Aquests esdeveniments esportius se celebraran a Castellbell i el Vilar, Gavà, Vilanova del Camí, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Badia del Vallès, Granollers, Sant Cebrià de Vallalta, El Bedorc, Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Llobregat, Santa Margarida de Montbui, Premià de Mar, La Pobla de Claramunt i Igualada.
Una de les proves més destacades serà la Cursa contra el Càncer de Barcelona, que se celebrarà el 31 de maig de 2026 al Port de Barcelona.
Dorsals i records solidaris
A cada cursa i caminada, els participants portaran un dorsal amb el missatge "I tu, per qui corres?", amb el qual podran dedicar la seva participació a una persona. També es lliurarà una camiseta commemorativa en cada prova.
A més, a cada municipi s’instal·larà un mural de dedicatòries, pensat com un espai obert per a corredors i caminants, convertint cada esdeveniment en un punt de record, suport i esperança.
El circuit inclourà també el "Passaport de curses Km contra el càncer", una iniciativa per incentivar la participació durant tot l’any. Les persones que s’apuntin a cinc proves del circuit rebran una camiseta exclusiva d’edició limitada.
Calendari de curses i caminades 2026
- 26 d’abril: Castellbell i el Vilar (caminada)
- 10 de maig: Gavà (cursa)
- 17 de maig: Vilanova del Camí (caminada)
- 31 de maig: Barcelona, Port de Barcelona (cursa)
- 7 de juny: Sant Cugat del Vallès (cursa)
- 5 de setembre: El Bedorc (nocturna, caminada)
- 19 de setembre: Badia del Vallès (nocturna, caminada)
- 20 de setembre: Granollers (cursa)
- 20 de setembre: Sant Cebrià de Vallalta (caminada)
- 27 de setembre: La Pobla de Claramunt (caminada)
- 18 d’octubre: Santa Coloma de Gramenet (cursa)
- 18 d’octubre: Sant Feliu de Llobregat (cursa)
- 25 d’octubre: Santa Margarida de Montbui (caminada)
- 25 d’octubre: Premià de Mar (caminada)
- 15 de novembre: Igualada (cursa)
Tota la informació del circuit, inscripcions i novetats estarà disponible al web barcelonaenmarxa.org.
Suport a pacients i famílies
El circuit "Km contra el càncer" destinarà els fons recaptats a la investigació oncològica, la promoció d’hàbits de vida saludables i el suport i acompanyament gratuït a persones amb càncer i les seves famílies. També busca impulsar iniciatives i polítiques públiques en benefici dels pacients.
El projecte compta amb el patrocini de Tractopon i amb EL PERIÓDICO com a media partner.
