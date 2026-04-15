Nou model de gestió
Catalunya regularà l’ús de l’aigua dessalinitzada i regenerada
L’objectiu de la llei de transició hídrica és garantir el subministrament sense dependre de les pluges. S’espera que el 40% de la demanda de la ciutat de Barcelona el 2030 procedeixi del Besòs.
Guillem Costa
El Govern mira d'aprofitar l'època d'embassaments plens per consolidar el que es defineix com un "canvi de model" a l'hora de gestionar l'aigua. La sequera va obligar a actuar amb mesures d'urgència: es van explotar nous pous, es van posar en marxa obres per produir més aigua i es va limitar la demanda d'aigua. No obstant, quedava pendent crear un marc estable per fixar prioritats, obligacions i criteris de planificació amb l'objectiu, qüestionat pel sector ambiental, de deixar de dependre de la pluja per disposar d'aigua.
Aquest marc es traduirà en la futura Llei de Transició Hídrica. "És una normativa que neix amb la voluntat d'anticipar-nos a futurs escenaris i de tenir més capacitat d'adaptació a la nova realitat climàtica", ha assegurat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. L'avantprojecte de llei, del qual aquest dimarts s'ha presentat la memòria preliminar, anirà més enllà de les mesures i infraestructures planificades per als pròxims anys. "La idea és presentar un text amb una mirada integral sobre el cicle de l'aigua que estableixi les bases d'una gestió hídrica pionera i sostenible", ha afegit la consellera.
El document aprovat iniciarà ara un període d'exposició pública de dos mesos al portal de transparència, el primer pas abans d'arribar a convertir-se en una llei que l'Executiu català aspira a aprovar abans que acabi la legislatura. Fonts del Departament asseguren que el text es recolza en diagnòstics previs, aportacions tècniques i diferents processos de participació acumulats durant els últims anys.
Fórmula mixta
El canvi de model no s'ha de centrar únicament en la governança ni limitar-se a sumar noves obres, sinó a actuar alhora sobre l'oferta i la demanda. El Govern, amb el director general de Transició Hídrica, Jordi Agustí, al capdavant, ha estudiat diferents experiències europees i aposta per una fórmula mixta per reforçar la seguretat hídrica, diversificar els recursos disponibles i garantir la sostenibilitat ambiental. La llei inclourà la utilització de nous recursos com l'aigua dessalinitzada i regenerada. Es preveu que la normativa inclogui una fórmula per subministrar aigua residual sanejada com a font d'aigua prepotable, tot i que la situació no sigui d'emergència. Aquesta mesura, juntament amb l'ús de les dessalinitzadores, està pensada per alleujar els aqüífers i deixar d'extreure aigua del riu Ter per consumir-la a Barcelona. Es manté la previsió de construir dues noves plantes a la desembocadura del Tordera i el Foix, i més endavant, una altra al tram final del riu Muga.
El nou esquema pretén consolidar una lògica menys vulnerable als cicles de sequera, especialment en un context mediterrani cada vegada més exposat a episodis extrems. El Govern situa Catalunya dins d'un focus de pressió compartit amb altres territoris del sud d'Europa, com Itàlia, Grècia o la resta d'Espanya, on la irregularitat de les precipitacions obliga a revisar la planificació hídrica. En aquest escenari, la llei busca convertir en estructurals alguns dels canvis activats durant la crisi.
Entre els pilars del nou model, a més de la dessalatge, la regeneració i la reutilització potable indirecta, es vol consolidar el riu Besòs com a segona font principal per a l'àrea de Barcelona. En aquest riu, de cara al 2030, es replicarà l'estratègia que ja està en marxa al Llobregat i es construiran noves potabilitzadores i regeneradores. La idea és que el 40% de l'aigua que es consumeix a Barcelona procedeixi d'aquest riu. El missatge del Govern és que ara, amb menys pressió que en els pitjors moments de la sequera, hi ha marge per desplegar amb "més serenitat" un canvi de model que permeti a Catalunya dependre cada vegada menys de la pluja.
