Drets Socials impulsa dos programes per reduir els menors sota tutela
Els projectes pilot –en marxa a Sabadell, Terrassa, Reus i Sant Boi– treballen intensament amb les famílies vulnerables per millorar l’entorn. Són dues de les 10 mesures que la conselleria té previstes per reformar profundament la protecció.
Les sessions entre famílies i DGPPIA seran gravades per garantir la seguretat jurídica
Pau Lizana Manuel
La Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA) –l’antiga DGAIA– intensificarà la feina al costat de les famílies ateses pels seus equips per esgotar les opcions abans que els menors passin a ser tutelats per la Generalitat. L’objectiu és que la retirada de la tutela sigui l’últim recurs. Per a això, tal com va anunciar ahir la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ja s’està treballant en dos programes pilot per reconduir les situacions susceptibles d’acabar en declaracions de desemparament –aquelles en què la DGPPIA considera que no és segur que el menor es quedi amb els seus pares– i reduir el nombre de nens, nenes i adolescents que es mantenen sota responsabilitat de l’Administració.
Són dues de les 10 mesures en què treballa la conselleria en el marc de la reforma profunda del sistema de protecció de menors que va començar fa gairebé un any, quan va sortir a la llum el cas d’una nena de 12 anys sota guarda de la DGAIA que va ser explotada sexualment per un home de 45 anys. Segons les últimes dades que maneja la conselleria, del mes de febrer passat, almenys 8.724 menors estaven d’una manera o una altra sota responsabilitat de la Generalitat.
El primer dels programes es denomina Famílies Resilients i s’està assajant a Reus i Sant Boi de Llobregat, segons va avançar ahir la consellera al Parlament en resposta a una interpel·lació del PP i que després va desenvolupar en una jornada a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) sobre el sistema de protecció a la infància en què també va participar la Síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas. Sota la direcció de l’Institut del Treball i els Serveis Socials (Intress) es treballa amb famílies en les quals el risc de desemparament detectat és lleu. Els tècnics de serveis socials treballen directament a les cases de les famílies implicades, a les quals s’ofereix una intervenció intensiva per mirar d’inculcar en els progenitors la necessitat de centrar-se en l’interès superior dels seus fills.
El segon programa, batejat com Llars Segures, està destinat a casos més greus, en els quals el risc que es declari la situació de desemparament per als menors és greu. Aquest projecte s’assaja a Sabadell i Terrassa i el lidera l’oenagé Save the Children. En aquest cas, les famílies implicades ja estan ateses habitualment per la DGPPIA, per la qual cosa la intervenció encara és més marcada. Així, el projecte oferirà una teràpia familiar "intensiva" durant sis mesos. Equips professionals formats en "traumateràpia" treballen simultàniament amb els pares i amb els nens. D’una banda, es volen reforçar les competències parentals i, d’altra banda, abordar el trauma i el vincle afectiu amb els nens. Es preveuen fins a quatre sessions setmanals, amb disponibilitat durant 24 hores dels tècnics per "esgotar totes les vies possibles" abans de la desamparació.
"Una veritable alternativa"
"Volem que aquesta via de màxima intensitat i de treball a domicili pugui ser una veritable alternativa que faci que el desemparament només es produeixi en casos en què no hagi sigut possible cap altra opció", va defensar Martínez Bravo.
Drets Socials treballa en col·laboració amb la Diputació de Barcelona en una nova eina de cribratge per determinar si un menor està en risc o no. Una altra novetat és que les sessions entre les famílies i els equips de la DGPPIA –últims encarregats de la decisió de retirar la custòdia als pares– seran gravades per poder garantir la seguretat jurídica de tots els implicats.
