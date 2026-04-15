Els ajuntaments només han completat el 10% de les millores previstes en canonades
La Generalitat, que va oferir ajudes per 129 milions, confia que quan s’acosti el termini límit s’acceleri la renovació de les conduccions municipals.
Guillem Costa
A més de contenir la demanda i invertir en infraestructures per disposar de més aigua, una de les mesures més destacades que es van posar en marxa durant l’última sequera va ser el recolzament econòmic als ajuntaments perquè poguessin afrontar obres de millora a les xarxes d’aigua. A moltes localitats, feia dècades que no es renovaven les canonades. Aquesta falta d’inversió va desembocar, en molts casos, en un sistema caracteritzat per la baixa eficiència i ple de fugues. En concret, l’Administració va anunciar una partida de 129 milions d’euros per subvencionar la millora de les canonades. Les ajudes es van adjudicar a 827 municipis, que ara es troben en diferents fases del procés: des de la tramitació dels projectes fins a l’execució de les obres. No obstant, fins ara tan sols estan acabades el 10% de les obres plantejades. L’altre 20% està en procés d’execució i la resta es troba en fase de redacció, aprovació, licitació o certificació. A més, crida l’atenció el cas de 18 localitats que han renunciat a la subvenció, malgrat que se’ls havia atorgat.
Més marge
Fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) consultades per aquest diari admeten que l’avenç és lent, però consideren que, quan el termini límit per executar els treballs s’acosti, hi haurà una acceleració per part dels consistoris. Fa mesos, davant les dificultats de molts ajuntaments petits per redactar els projectes, la Generalitat ja va decidir ampliar els terminis i donar més temps per tramitar les obres de renovació de les canonades.
Segons els càlculs de l’ACA, quan totes les tasques previstes finalitzin, s’hauran estalviat uns 20 hectòmetres cúbics anuals, una quantitat d’aigua que equival a l’embassament de Sant Ponç, al riu Cardener. El Govern, tot i així, no descarta obrir noves línies d’ajuda per continuar renovant les xarxes d’aigua més velles. El procés, a més de ser clau per estalviar més recurs, també ha de servir per deixar enrere canonades de fibrociment (un material que conté amiant) que encara són presents en desenes de ciutats catalanes.
Cal assenyalar que aquestes actuacions suposaran la primera inversió de l’ACA a les xarxes de proveïment en baixa, el tram final del sistema de subministrament.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- Eurecat investiga com s'ha produït la deflagració que ha destruït un laboratori a la seva seu de Manresa