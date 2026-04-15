Els pares del nadó maltractat van a l’interrogatori d’una testimoni
La dona que va compartir habitació amb els progenitors del nadó a la Vall d’Hebron ratifica que el pare tractava agressivament el menor.
J. G. Albalat
Els pares del nadó presumptament maltractat a Barcelona, R. R. i N. F., van ser excarcerats dilluns passat i van abandonar els centres penitenciaris on estan per ordre judicial des del 20 de març passat. Tots dos van comparèixer ahir davant del jutge del Tribunal d’Instància de Violència contra la Infància i l’Adolescència de la capital catalana, per ser presents en la declaració de la dona de parla anglesa que va explicar al personal sanitari de l’Hospital Vall d’Hebron que el progenitor investigat tapava la boca del nen quan plorava i sacsejava el llit de manera "brutal". Els dos imputats van ser conduïts per la policia i posteriorment van tornar a la presó.
El pare i la mare del nadó van comparèixer presencialment perquè aquesta declaració es va realitzar com a prova preconstituïda. És a dir, quedarà gravada i es podrà utilitzar en el judici si la dona, que va compartir habitació amb el nen presumptament maltractat i els seus pares, torna al seu país d’origen i no pot testificar de nou.
Fonts consultades per aquest diari van explicar que la testimoni va tornar a repetir davant el jutge el mateix que havia relatat al personal sanitari de la Vall d’Hebron el 18 de març, abans que els pares del nadó fossin detinguts pels Mossos d’Esquadra. El menor va ingressar a l’hospital dos dies abans, el 16 de març, després que l’Hospital de Sant Pau el derivés davant la sospita de l’existència d’un possible maltractament.
La conversa entre la testimoni i els sanitaris, ocorreguda el 18 de març, es va produir abans que la Vall d’Hebron activés el protocol de violència infantil. La dona, preocupada pel nen, va implorar al personal sanitari d’aquest centre: "Sisplau, ajudin el nadó" ("please, help the baby"). Va afegir que quan el progenitor li donava el biberó ho feia sense compte. Fins i tot va precisar que l’hi preparava amb aigua freda i l’hi posava a la boca amb agressivitat. Aquesta situació, va afegir la testimoni, es produïa sense la presència de la mare.
Defensa
L’informe de l’Hospital Vall d’Hebron incorporat a la causa relata que, entre el 16 de març –data en què el nadó va ingressar a l’hospital–, i el 18 del mateix mes, quan es va activar el protocol, cap professional sanitari havia advertit un comportament inadequat dels progenitors. Però exposa que, quan l’equip mèdic i de treball social va informar els pares de les lesions que patia el petit, la mare es va mostrar angoixada, sense poder explicar els motius pels quals s’haurien produït les ferides, mentre que el pare no deia res.
La defensa es basa en el fet que el pare del nen li hagi transmès un gen que pot provocar distròfia muscular. Al menor se li estan practicant proves genètiques, tot i que el forense i la pediatra que van tractar el nadó van descartar que tingués una malaltia minoritària.
