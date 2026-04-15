Ferit crític un home després de rebre diversos trets a Diagonal Mar

Un ferit després d'un tret amb arma de foc a Diagonal Mar

Un ferit després d'un tret amb arma de foc a Diagonal Mar

Gisela Macedo

Barcelona

Nou tiroteig a Barcelona. Els Mossos d’Esquadra investiguen un tiroteig que va succeir ahir al migdia al passeig del Taulat, a l’altura del número 279, a prop de la terrassa d’un bar. Un home va rebre dos trets que el van deixar a terra cobert de sang, en estat crític. Segons van confirmar diverses fonts a EL PERIÓDICO, dues persones van sortir fugint després d’efectuar els trets que es van produir molt a prop del seu objectiu, gairebé a boca de canó.

Els Mossos van obrir una investigació per localitzar-los. A més, van revisar el parc de Diagonal Mar, ja que un testimoni hauria dit que els sospitosos podrien haver llançat l’arma cap a aquest costat durant la seva fugida. La policia catalana va rebre l’avís a les 15.50 hores. Ràpidament es van dirigir cap al lloc els serveis d’emergència juntament amb efectius de la Guàrdia Urbana que van acordonar la zona per atendre el ferit. Després se’l van emportar a un centre hospitalari en estat crític.

Possible venjança

Testimonis directes van assegurar a aquest diari que l’autor del tret "es va dirigir directament" cap a la víctima, que, segons les mateixes fonts, es trobava a prop de la terrassa de l’establiment, un local de brunch. A més, algunes fonts apunten que la víctima és d’origen serbi i resident a la zona de Diagonal Mar i el Front Marítim, per la qual cosa la policia està investigant si presumptament es tracta d’un ajust de comptes relacionat amb màfies internacionals. Diverses fonts van remarcar que els sospitosos haurien disparat fins a cinc vegades a la víctima, tot i que únicament haurien impactat dues d’aquestes bales al cos.

