Església
El Govern crea l’oficina per indemnitzar les víctimes d’abusos
Iván Gil
El Consell de Ministres va aprovar ahir la creació de l’oficina per al reconeixement i la reparació dels abusos sexuals en l’àmbit de l’Església catòlica, que tramitarà les sol·licituds de reparació per indemnitzar les víctimes els casos de les quals hagin prescrit. El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, va anunciar que serà operativa des d’avui.
Segons el protocol firmat el 30 de març pel Govern central, la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), la Confederació Espanyola de Religiosos (Confer) i el Defensor del Poble, aquest mecanisme contempla reparacions simbòliques i compensacions econòmiques a càrrec de l'Església, sense límit a les indemnitzacions.La creació de l'oficina, que materialitza l'acord assolit amb l'Església el 8 de gener, anirà acompanyada d'una campanya informativa de la mà de les associacions de víctimes d'abusos. Segons el protocol que van firmar el 30 de març passat el Govern, la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), la Confederació Espanyola de Religiosos (Confer) i el Defensor del Poble, aquest mecanisme pioner contempla reparacions simbòliques i compensacions econòmiques a càrrec de l'Església, sense límit a les indemnitzacions. El ministeri rebrà les sol·licituds i el Defensor del Poble les avaluarà, elaborarà una proposta de reparació i establirà les quanties, i es comunicarà a les parts. Si no hi hagués acord, una comissió mixta amb participació de les associacions de víctimes provarà d'arribar a una solució per consens. Si això no fos possible, prevaldrà la valoració del Defensor del Poble.
En el protocol no es fixen barems ni quanties econòmiques. S'estudiarà cas a cas i, un cop escoltades les parts, la unitat de víctimes elaborarà una proposta de resolució i, en el seu cas, de reparació "en un termini màxim de tres mesos".En el protocol no es fixen uns barems ni quanties econòmiques. S'estudiarà cas a cas. Una vegada estudiat el cas i escoltades les parts, segons recull el protocol, la unitat de víctimes elaborarà una proposta de resolució i, en el seu cas, de reparació (simbòlica, restaurativa, espiritual i/o econòmica) "en un termini màxim de tres mesos". La seva proposta es traslladarà a la comissió assessora de l'Església prevista en el seu Pla de Reparació Integral a Víctimes d'Abús (CPRIVA) perquè l'avaluï en un termini màxim de dos mesos. Si hi ha conformitat de les parts, la proposta tindrà caràcter definitiu i es traslladarà a la Comissió Assessora PRIVA per al seu compliment.
La indemnització de les víctimes per a les quals ja no és possible la via judicial serà assumida per l’Església catòlica, com es va ratificar en l’acord del 8 de gener, i partirà d’una proposta integral dels equips implicats.
