Tradició
Les roses seran un 2% més cares aquest Sant Jordi
L’alça del preu del combustible influeix en el cost de les flors. Mercabarna calcula que se’n vendran set milions, la majoria d’origen colombià.
Toni Sust
Mercabarna-Flor espera un molt bon Sant Jordi, el millor de la història en afluència ciutadana, en vista que se celebra entre setmana i que ja ha passat la Setmana Santa. Així ho van explicar ahir la tinenta d’alcalde de Barcelona i presidenta de Mercabarna, Raquel Gil, i el president de l’Associació de Majoristes de Mercabarna-Flor, Miquel Batlle.
Totes les diades que se celebren entre dimarts i divendres, jornades en què els catalans no abandonen les ciutats, són més favorables, va remarcar Batlle, que va explicar que el preu de les roses pujarà aquest any prop del 2% per dos motius: l’augment del preu del combustible que gasten els avions que traslladen les roses des de l’Equador i Colòmbia, i l’increment del salari mínim colombià en un 23,8% a partir d’aquest 2026. També, tot i que en menys mesura, hi influirà la pujada del cost dels accessoris i complements utilitzats per arreglar les flors. Alguns majoristes, els que van fer les seves comandes amb molta antelació, podran eludir la pujada de preu i no augmentar el del producte venut al consumidor.
Diferents preus
En realitat, l’increment de preu per als majoristes és del 5%, però Batlle va afegir que el sector assumeix part d’aquesta diferència, per la qual cosa, per al consumidor, la pujada queda en aquest 2%. Es calcula que el preu d’una rosa considerada de qualitat és de 5 euros com a mínim i, si se’n busca una d’autor, de 8 a 20 euros, que normalment es troben en floristeries.
Va vaticinar que aquest augment no porta a preveure que baixin les vendes, ja que es confia que la gent ho assumeixi. Per a aquest Sant Jordi s’espera una venda de 7 milions de roses a tot Catalunya, el 30% de les que es venen durant tot l’any. Dels 7 milions, 2,3 milions seran subministrades per Mercabarna-Flor. El 80% de les roses seran d’origen colombià, un 15% de l’Equador i un 5%, holandeses. Amb prou feines hi ha roses catalanes, va afirmar Batlle, una cosa que ja no és notícia. Només consta un productor a Santa Susanna (Maresme), que produeix 20.000 roses.
Segons Mercabarna-Flor, aquesta pujada del 2% impedirà que se superi els 7 milions de roses venudes en la diada de l’any passat, malgrat que es dona per fet que participarà més gent en aquest Sant Jordi. Dos factors que es veuen com a estímuls de la celebració són la participació de la població immigrant i la dels turistes.
El 80% de les roses que es vendran seran vermelles i el 20%, d’altres colors. Fins a 30 varietats seran comercialitzades, però Mercabarna destaca que la protagonista serà la Freedom, importada de l’Equador i Colòmbia.
