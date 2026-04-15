Enquesta de Malasmadres
Persistixen els rols de gènere en la cura: vuit de cada 10 mares se senten culpables quan dediquen temps per a si mateixes
Les dones identifiquen la manca de conciliació i de corresponsabilitat en les cures com els principals frens al seu autocura, segons una enquesta de Malasmadres
Patricia Martín
Els problemes per conciliar la vida laboral i familiar i la manca de corresponsabilitat en les parelles provoquen que la majoria de les mares sacrifiquin la seva autocura i, quan dediquen temps per a si mateixes, se sentin culpables. Tot i que ara existeix una major consciència sobre la necessitat d’estar bé físicament i mentalment, per un mateix i pel teu entorn, hi ha una bretxa clara entre el desig de les mares de procurar-se benestar i les possibilitats reals de dur-ho a terme. És una de les principals conclusions de l’enquesta que el Club de Malasmadres i DKV han presentat aquest dimecres en l’esdeveniment 'La Hora de Cuidarse', elaborada amb les respostes de 8.200 dones.
La dada més contundent del sondeig és que gairebé el 100 per cent de les enquestades (el 99%) afirma que la manca de conciliació entre la feina i les responsabilitats a la llar (incloent-hi l’escassetat de temps, el cansament i la sobrecàrrega) és un fre per cuidar-se millor i, per al 70%, un obstacle freqüent. A això s’hi suma els dèficits de corresponsabilitat: tres de cada quatre asseguren que si el repartiment de les càrregues i cures fos més equitatiu entre els dos membres de la parella o altres persones, tindrien més temps per a si mateixes.
I a aquestes barreres estructurals s’hi suma la dimensió cultural i els rols de gènere de la societat patriarcal: vuit de cada deu mares admet sentir-se culpable quan dedica temps per a si mateixa, perquè el temps propi continua percebent-se com un acte egoista. L’enquesta aprofundeix a més sobre els motius que fan que el sentiment de culpa estigui tan present: la càrrega mental i sentir que no s’arriba a tot és esmentat pel 49% de les dones i pensar que hi ha coses "més importants" a atendre pel 45%.
La pressió social
A tot això s’hi suma la pressió social, ja que en els últims anys el benestar ha adquirit una enorme importància i presència en l’espai públic, especialment a les xarxes socials, però a causa de les càrregues i la manca de temps que pateixen moltes mares, aquests missatges poden convertir-se en una pressió afegida. A més, segons destaca l’estudi, els "discursos predominants en molts casos desplacen el focus cap a models d’autocura que no necessàriament responen a les necessitats reals ni contribueixen al benestar" perquè estan associats a "tendències de consum superficial", sense estendre’s a un conjunt d’accions "que permetin sostenir la vida en equilibri, des d’una perspectiva emocional i social", però generen "frustració i una sensació constant d’insuficiència".
En aquest sentit, el Club de Malasmadres destaca el fet que set de cada deu mares vinculen l’autocura amb fer exercici, cosa necessària per mantenir-se bé físicament i mentalment, però només un 27% ho relaciona amb anar al metge. "Crida l’atenció que mantenir al dia les revisions mèdiques ocupi l’últim lloc entre les idees associades a l’autocura, per darrere de l’exercici, el descans, l’estètica o l’alimentació", destaca l’entitat.
Així mateix, el sondeig indica que les dones cuiden la seva alimentació (el 60%) i fan exercici (51%), però una de cada tres no cuida la seva salut emocional i set de cada 10 no descansen prou. En aquest sentit, només el 34% de les enquestades afirmen que dormen les set o vuit hores recomanades.
Les conseqüències
Tot això té efectes visibles en les dones: el 82% diu que se sent desbordada sovint; un percentatge similar declara irritabilitat, el 75% tristesa o desmotivació i dues de cada tres ansietat. I en el cas de l’anomenada 'generació sandvitx', aquelles dones que cuiden simultàniament els seus fills i pares dependents, la situació s’agreuja: el 85% afirma que la seva càrrega mental augmenta notablement i el 71% veu reduït encara més el seu temps personal.
Davant d’aquestes dades, la fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena, ha subratllat que “no és que les mares no vulguin cuidar-se, és que no poden fer-ho soles". "Quan el 99% assenyala la manca de conciliació com a fre, estem davant d’un problema estructural. L’autocura no pot continuar tractant-se com una qüestió individual quan les dades demostren que és una qüestió col·lectiva. La cura de les mares és una responsabilitat social", ha conclòs.
