Enquesta de Malasmadres

Les mares barcelonines són les que es reserven més temps per a si mateixes, per sobre de les d’altres ciutats espanyoles

Però el sentiment de culpa és molt present: vuit de cada deu progenitores reconeixen sentir-se culpables quan destinen temps al seu autocura, segons una enquesta de Malasmadres

L'empresa haurà d'indemnitzar amb 3.000 euros a l'empleada per negar-li la conciliació familiar.

L'empresa haurà d'indemnitzar amb 3.000 euros a l'empleada per negar-li la conciliació familiar. / INFORMACIÓN

Patricia Martín

Madrid

Els problemes per conciliar la vida laboral i familiar i la manca de corresponsabilitat en les parelles provoquen que moltes mares renunciïn a la seva autocura i quan es dediquen temps per a si mateixes, amb un gran sentiment de culpa, segons revela una enquesta de Malasmadres i DKV presentada aquest dimecres a l’esdeveniment 'La Hora de Cuidarse'. En concret, el sondeig mostra que el 99% de les mares afirma que la manca de conciliació és un fre per cuidar-se millor i que vuit de cada deu mares se sent culpable quan dedica unes hores de la setmana a si mateixa.

La enquesta té dades desagregades per ciutats, que indiquen que les mares barcelonines es troben entre les que més temps reserven per fer alguna cosa que les relaxi o els agradi (tot i que només un 30%), per davant de Madrid i Saragossa (29%), Màlaga (28%), Sevilla (27%) i València (24%). A més, estan entre les que menys abandonen el seu benestar social (un 29% de les barcelonines). En aquest sentit, només Saragossa (25%) està millor; per darrere queden Madrid (28%), València (28%), Sevilla (30%) i Màlaga (34%).

El sondeig també mostra que sis de cada deu mares de Barcelona (el 61%) intenten dur a terme una alimentació variada i equilibrada (només per darrere de Saragossa, amb un 66%) i fer exercici físic (un 52%, per darrere de Màlaga, amb un 54% i Madrid, amb un 53%). Però gairebé no dormen, només tres de cada deu descansen les set o vuit hores recomanades (a la meitat del rànquing per ciutats).

A més, en consonància amb els resultats nacionals, vuit de cada deu mares de Barcelona reconeixen sentir-se culpables quan dediquen temps per a si mateixes, perquè el temps propi continua percebent-se com un acte egoista. L’enquesta aprofundeix a més en els motius que fan que el sentiment de culpa estigui tan present i la càrrega mental i sentir que no s’arriba a tot és esmentat pel 49% de les dones (segons les dades nacionals) i pensar que hi ha coses 'més importants' a atendre pel 45%.

La pressió social

A tot això s’hi suma la pressió social, ja que en els últims anys el benestar ha adquirit una enorme importància i presència en l’espai públic, especialment a les xarxes socials, però a causa de les càrregues i la manca de temps que pateixen moltes mares, aquests missatges poden convertir-se en una pressió afegida.

A més, segons destaca l’estudi, els "discursos predominants en molts casos desplacen el focus cap a models d’autocura que no necessàriament responen a les necessitats reals ni contribueixen al benestar" perquè estan associats a "tendències de consum superficial", sense estendre’s a un conjunt d’accions "que permetin sostenir la vida en equilibri, des d’una perspectiva emocional i social", però generen "frustració i una sensació constant d’insuficiència".

Les conseqüències

Tot això té efectes visibles en les dones: el 82% diu que se sent desbordada freqüentment; un percentatge similar declara irritabilitat, el 75% tristesa o desmotivació i dues de cada tres ansietat. I en el cas de l’anomenada 'generació sandvitx', aquelles dones que cuiden simultàniament els seus fills i pares dependents, la situació s’agreuja: el 85% afirma que la seva càrrega mental augmenta notablement i el 71% veu reduït encara més el seu temps personal.

Davant d’aquestes dades, la fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena, ha subratllat que “no és que les mares no vulguin cuidar-se, és que no poden fer-ho soles". "Quan el 99% assenyala la manca de conciliació com a fre, estem davant d’un problema estructural. L’autocura no pot continuar tractant-se com una qüestió individual quan les dades demostren que és una qüestió col·lectiva. La cura de les mares és una responsabilitat social", ha conclòs.

