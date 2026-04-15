Informe de la Pere Tarrés
El 80% de menors amb necessitats especials no accedeix a activitats de lleure educatiu
Un 59% de les famílies que demanen accedir a les beques de 'casals' i colònies de la Fundació Pere Tarrés estan en situació de pobresa severa, 12 punts percentuals més que l'any passat
Pau Lizana Manuel
Només un de cada cinc nens catalans amb necessitats educatives diverses fa activitats de lleure o esportives de manera habitual; és a dir, que hi ha un 80% d'aquests menors que no accedeix a activitats de lleure educatiu com 'casals' o colònies. És una de les conclusions de l'informe anual que aquest dimecres ha presentat la Fundació Pere Tarrés, que ha reclamat al Govern més recursos per finançar la contractació de més monitors de cara als campaments d'estiu.
En la presentació de l'informe, la Pere Tarrés ha volgut fer èmfasi en els esforços que fa l'entitat perquè les seves activitats siguin cada vegada més inclusives i permetin als nens i nenes amb necessitats especials accedir-hi. L'any passat, van participar en la campanya d'estiu de la fundació 494 d'aquests joves, que van comptar amb 283 'vetlladors', una figura de suport amb formació específica per atendre'ls.
L'entitat demana al Govern ajuda per contractar més 'vetlladors' que donin suport a nens amb necessitats educatives
Són xifres que doblen els esforços de l'entitat durant el 2024, però que estan "lluny de ser suficient", ha subratllat el director adjunt de la fundació, Rafael Ruiz de Gauna. L'entitat calcula que en els pròxims anys la demanda de menors amb necessitats especials que demanaran accedir als seus 'casals' i colònies d'estiu pujarà un 26%, per la qual cosa reclamen més recursos a la Conselleria de Drets Socials per fer front a les despeses que suposarà aquest creixement.
El 17,1% de participants en les activitats d'estiu de l'entitat estan en situació de pobresa extrema
D'altra banda, la Pere Tarrés ha alertat que el 59% de les famílies que demanen accedir a les beques de 'casals' i colònies estan en situació de pobresa severa. És un empitjorament de 12 punts percentuals respecte de l'any passat, una cosa que preocupa els responsables de l'entitat, que veuen com els nens i nenes als quals atenen s'enfronten cada vegada a situacions més greus de vulnerabilitat. De fet, el 17,1% dels participants en les seves activitats d'estiu pertanyen a famílies que es troben en situació de pobresa extrema, és a dir, que ingressen cada any menys del 20% de la mitjana catalana.
Així ho reflecteix l'informe anual, que dirigeix el responsable de consultoria i estudis de la fundació, David Lozano. L'any passat, van participar en les activitats d'estiu de l'entitat uns 40.000 nens i nenes, dels quals 7.146 van ser becats. En total, l'entitat, gràcies a la col·laboració d'institucions, empreses i particulars, va poder destinar 2.263.968 euros a beques, que van permetre a aquestes famílies no pagar ni un euro per passar uns dies o unes hores fora dels seus barris i dels seus entorns habituals.
Perfil de precarietat
No es tracta, com destaquen des de l'entitat, d'una cosa banal, ja que les condicions materials i d'habitatge de les famílies a les quals presten aquests ajuts han anat empitjorant amb els anys. L'estudi revela que el 90% de les famílies becades no tenen un habitatge en propietat, que el 66% viuen en pisos de menys de 75 metres quadrats i que el 71,6% dels menors becats viuen en cases amb una superfície inferior als 25 metres quadrats per persona. "S'han multiplicat els casos d'amuntegament a l'habitatge", ha assegurat Lozano.
Els responsables de l'entitat també s'han mostrat preocupats pel fet que prop del 40% de les famílies a les quals van atendre el 2025 siguin monoparentals o monomarentals, ja que, tal com ha recordat Ruiz de Gauna, aquestes pateixen una taxa de pobresa 10 vegades més alta que a les llars amb dos progenitors.
Ruiz de Gauna ha aprofitat la presentació de l'estudi per recordar els beneficis que té el lleure educatiu entre els nens i nenes. "Hi ha informes que asseguren que no participar en aquestes activitats equival a tenir dos anys menys d'escolarització", ha detallat el responsable de la fundació, que ha ressaltat beneficis com l'autoestima i la confiança dels petits o una millor capacitat de relacionar-se amb els altres. "Les pantalles no permeten que aquests infants regulin les seves emocions, així que el lleure educatiu és molt important perquè aprenguin a crear vincles amb els altres", ha defensat.
