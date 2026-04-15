¿Què és el nodavirus? El virus del marisc que estaria causant malalties oculars a la Xina
Uns investigadors científics a la Xina han detectat un virus procedent de peixos i crustacis en el teixit ocular de diversos pacients amb una malaltia ocular
El canvi climàtic i l'activitat humana està incrementant el risc de transmissió de virus des de fauna salvatge als humans, expliquen uns científics xinesos en una publicació de la revista científica Nature. Aquests mateixos científics han alertat d'una malaltia ocular humana que han experimentat fins a 70 pacients a la Xina i que podria estar associada a un virus procedent de peixos i crustacis: el nodavirus de mortalitat encoberta (CMNV).
Aquest virus, el nom del qual es deu a la seva capacitat de provocar morts sense símptomes evidents en peixos i marisc, ha estat detectat en teixits oculars de diversos pacients amb la malaltia coneguda com a uveïtis anterior viral amb hipertensió ocular persistent (POH-VAU). Una malaltia ocular que provoca inflamació dins de l'ull, augment de la pressió intraocular i visió borrosa, podent derivar en els casos més extrems en ceguesa.
Encara que de moment no es tracta d'una vinculació confirmada al 100%, l'estudi mostra una connexió entre el virus i la malaltia en almenys 70 pacients amb POH-VAU.
¿Com s'haurien contagiat?
Segons les dades epidemiològiques que manegen els científics, el risc més gros de malaltia s'associa a l'exposició, com el processament sense protecció de peix i marisc i el consum de productes marins crus. Tocar-se els ulls després d'haver manipulat aliments infectats o en consumir-los crus podria causar el contagi.
També en l'estudi apareixen alguns pacients sense contacte directe amb peix i marisc, però amb familiars exposats intensament al peix, amb petites ferides a les mans, cosa que suggereix una possible via indirecta de contagi. No obstant això, de moment l'article científic no demostra transmissió persona a persona.
Símptomes
La infecció que provocaria el nodavirus, el POH-VAU, provoca símptomes com l'envermelliment dels ulls, un dolor intens, sensibilitat extrema a la llum i visió borrosa, a més d'una alta pressió intraocular.
De moment, es tracta d'una correlació que encara s'està investigant. En qualsevol cas, es recomana extremar les mesures de prevenció en manipular aliments i en la cocció de peixos i marisc.
