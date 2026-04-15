El pederasta del Raval té dos judicis més per agressió sexual

successos
Germán González
El pederasta del Raval, Teófilo Lapeña, va acceptar dilluns passat una pena de 83 anys de presó per violar una menor de 12 anys que estava sota guarda de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (l’antiga DGAIA), oferir-la a altres adults per mantenir relacions sexuals i filmar aquestes agressions, perpetrades en el seu domicili del barri del Raval de Barcelona. Malgrat que segons el sistema penal espanyol aquests 83 anys seran un màxim de 20 a la presó, això podria canviar en funció de dos judicis més que té pendents i que podrien incrementar el nombre d’anys que ha de complir a la presó.
La Fiscalia de Barcelona presentarà en els pròxims mesos dos escrits més d’acusació contra Lapeña, electricista de 46 anys, en què demanarà penes molt altes per agressió sexual i inducció a la prostitució. En la primera d’aquestes causes, la nena sota guarda de la DGAIA apareix també com a víctima amb un altre menor, mentre que en la segona figuren set afectats més, tots menors.
En la primera causa, per agressions sexuals a la nena i un altre menor de 14 anys entre el 2020 i el 2021, Lapeña s’asseurà al banc dels acusats al costat d’L. A. H. B., que va participar en les agressions sexuals a la menor i actualment també està en presó provisional per aquest cas. No obstant, el jutge va arxivar l’acusació contra nou investigats més per falta d’indicis.
L’acusació considera que Lapeña i l’altre processat van participar conjuntament en les violacions de la menor i les van gravar en vídeo. Les imatges van ser descobertes pels Mossos al telèfon del líder de la xarxa. En aquest sentit, el jutjat ha recollit "l’evidència gràfica de l’ocorregut", sense necessitat d’altres proves, per processar els dos acusats.
Al telèfon mòbil de Lapeña, la policia també va trobar converses i vídeos de les seves relacions amb l’altre menor de 14 anys, a qui va captar prometent-li que tindria sexe amb la nena. El capitost de la xarxa va pagar al nen 50 euros a canvi de sexe. Atès que l’edat mínima de consentiment són 16 anys, la justícia ho considera agressions sexuals.
Diners i drogues
Pel que fa al segon cas, el Jutjat d’Instrucció número 7 de Barcelona va processar Lapeña per mantenir relacions sexuals amb set menors entre l’agost del 2016 i el maig del 2022 a canvi de diners i drogues, i oferir-los a altres homes. El processat filmava aquestes trobades per elaborar pornografia infantil que distribuïa després per xarxes socials i grups d’aplicacions de telefonia. Algunes de les víctimes eren menors de 16 anys, per això aquí també se l’acusa d’agressió sexual.
Al banc dels acusats al costat de Lapeña s’asseurà F. M. A. E. O., un altre home que també va participar en les agressions sexuals a una de les víctimes quan aquesta tenia 14 anys. En algunes ocasions ho feia al costat de Lapeña. El jutge assenyala que aquest processat "va gravar algunes d’aquestes trobades sexuals sense coneixement del menor i li va oferir diners a canvi de mantenir relacions". Precisament, els Mossos d’Esquadra van identificar F. M. A. E. O. gràcies als vídeos que es van trobar al mòbil de Teófilo.
La interlocutòria judicial recorda que amb un dels menors "la relació va tenir un caràcter especialment vexatori", ja que, seguint pràctiques masoquistes, li va col·locar un collar de gos i "el va fer caminar de quatre potes per l’habitació" i "beure cervesa d’un bol". Lapeña va gravar la trobada sense coneixement de la víctima. En aquest procediment el jutjat va arxivar l’acusació contra quatre sospitosos més que van participar en converses pederastes amb Lapeña, tot i que les trobades no van arribar a materialitzar-se.
