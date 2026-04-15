Des dels anys 50
Els Pirineus s'escalfen: perden tres dies de gelades i guanyen gairebé cinc dies d'estiu per dècada
Segons les dades del Meteocat, avui hi ha 20 dies menys amb mínimes sota zero i 32 dies més amb màximes per sobre dels 25 graus que a finals dels anys 50
Guillem Costa
L'evolució del clima als Pirineus confirma una tendència cada vegada més clara: l'alta muntanya ja no respon als patrons tèrmics de fa unes dècades. Una anàlisi transfronterera impulsada pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en el marc del projecte europeu 'life' Pyrenees4Clima conclou que la serralada registra menys dies de gelada, més jornades estiuenques i un augment sostingut de les temperatures.
Les dades apunten a una transformació progressiva i lenta, però constant. Des del 1959, la temperatura mitjana del conjunt pirinenc ha pujat 1,9 graus, i l'ascens és encara més intens en els mesos estivals, quan arriba a 2,7 graus. Entre els indicadors més significatius destaca la pèrdua de tres dies de gelada per dècada, així com la incorporació de 4,9 dies d'estiu addicionals cada deu anys. Això significa que hi ha uns 20 dies menys amb mínimes sota zero i 32 dies més amb màximes per sobre dels 25 graus que a finals dels anys 50.
L'estudi també detecta que els episodis càlids tendeixen a prolongar-se, mentre que els períodes freds extrems són cada vegada més breus. A això s'hi suma el creixement continuat de les nits tropicals, un fenomen especialment revelador del canvi tèrmic perquè indica que l'ambient no es refreda amb la mateixa intensitat ni tan sols durant la nit. Així i tot, al llarg d'aquest hivern s'han registrat gruixos de neu destacats, alguns dels quals es mantenen al llarg de totes les setmanes.
L'estudi també detecta que els episodis càlids tendeixen a prolongar-se, mentre que els períodes freds extrems són cada vegada més breus
Jordi Cunillera, responsable de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, afirma que la revisió anual dels indicadors mostra que el clima pirinenc es torna més càlid a tota la serralada i, al vessant sud, també més sec. La tendència, per tant, no es limita a un augment puntual de temperatures, sinó que dibuixa una alteració més àmplia de les condicions climàtiques d'aquestes muntanyes.
Impacte als llacs
Els llacs d'alta muntanya també perceben les conseqüències de la pujada de les temperatures. A l'Ibón de Marboré, al Pirineu aragonès, la temperatura de l'aigua superficial ha augmentat prop de mig grau en l'última dècada. Aquest increment afavoreix les onades de calor lacustres i redueix el temps durant el qual els llacs romanen coberts de gel. Blas Valero, investigador de l'IPE-CSIC que ha participat en el treball, adverteix que aquestes alteracions poden desestabilitzar greument els ecosistemes aquàtics: «Entre les conseqüències possibles hi figura l'aparició d'episodis d'anòxia, una manca important d'oxigen a l'aigua, com la que ja es va produir a Marboré fa dos anys».
Les conclusions s'han inclòs al Butlletí d'Indicadors de Canvi Climàtic dels Pirineus, una publicació anual que avalua l'evolució dels principals paràmetres climàtics del massís. La base de l'anàlisi reuneix 12 sèries de temperatura i 26 de precipitació repartides per tota la serralada, amb registres que cobreixen el període 1959-2024. En l'elaboració del butlletí hi han col·laborat diferents serveis meteorològics i organismes científics de l'àmbit pirinenc, entre ells Météo-France, el Servei Meteorològic d'Andorra, AEMET, IPE-CSIC, Euskalmet i el mateix Meteocat.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Tanquen la via d'escalada de Montserrat on van morir dues persones dissabte passat
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»