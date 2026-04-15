Trobada a Madrid
Els usuaris de Rodalies es reuneixen amb Puente, que els promet aprovar aviat quatre estudis d'obres clau
El ministre de Transports s'ha assegut amb diversos representants de les plataformes d'usuaris durant més d'una hora i ha promès desencallar quatre estudis per a grans obres de la xarxa ferroviària catalana
Pau Lizana Manuel
Diversos representants de la Xarxa de Plataformes d'Usuàries de Trens de Catalunya, que agrupa el gruix d'associacions d'usuaris afectats per Rodalies, s'han desplaçat aquest dimecres fins a Madrid per reunir-se amb el ministre de Transports, Óscar Puente, al Congrés. Segons han explicat els portaveus Anna Gòmez, de la plataforma Dignitat a les Vies, i Adrià Ramírez, president de l'associació Promoció del Transport Públic (PTP), el ministre els ha atès amb "bona actitud" i amb "interès" durant més d'una hora en què han intentat transmetre el malestar per l'estat del servei i la necessitat de millores urgents en la infraestructura. Era la primera vegada que les plataformes es reunien directament amb ell.
Segons Ramírez, durant la trobada han posat damunt la taula que el Ministeri, que és l'encarregat de planificar les obres a la infraestructura ferroviària de tot Espanya, té pendents d'aprovar 11 estudis sobre obres clau per al futur de Rodalies. Són actuacions com alguns dels trams pendents de desdoblar a l'R3; noves estacions com la Terrassa Can Boada o bé la quadruplicació de vies entre Castelldefels i El Prat de Llobregat. "Ens ha dit que espera que en els pròxims mesos quatre d'aquests estudis estiguin aprovats", ha assegurat el portaveu de la PTP, que no ha concretat quins seran.
Per la seva banda, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gòmez, ha assegurat que han intentat transmetre a Puente que els usuaris de Rodalies "porten una motxilla enorme de pedres a l'esquena" pel mal estat del servei i que el Ministeri ha de posar l'usuari "al centre". "Crec que ens han entès", ha assegurat Gòmez, que ha explicat que Puente els ha emplaçat a una segona reunió en què també acudeixin representants de Renfe i Adif. En aquesta primera trobada, estava previst que hi assistís almenys algun representant de l'empresa administradora d'infraestructures, que finalment no hi ha assistit.
Gòmez també ha explicat que el ministre ha agraït la feina de les plataformes i que té previst treballar juntament amb elles més enllà d'aquesta trobada. "Ens tindrà com una eina per aconseguir tenir comunicació directa amb l'usuari", ha detallat la portaveu de Dignitat a les Vies, que ha afirmat sortir "contenta" de la reunió. "Fins ara la comunicació amb el Ministeri havia estat molt dolenta", ha volgut destacar Ramírez.
Mirada al futur
"Som conscients que la persona que avui continuï a l'andana dirà: 'bé sí, bona actitud, però les coses continuen funcionant malament'; però és la sensació amb què sortim", ha defensat. Tant Gòmez com Ramírez, això sí, han condicionat l'èxit de la trobada al fet que els compromisos anunciats pel ministre acabin complint-se. "Esperem que això d'aquest dimecres no sigui cosa d'un dia", ha defensat el president de la PTP.
