Transport públic
Consulta els busos llançadora per al concert de Rosalía avui al Palau Sant Jordi de Barcelona: horaris i on són les parades
TMB habilita un servei especial d'autobusos tant de pujada com de baixada entre la plaça Espanya i el recinte de l'Anella Olímpica per als assistents als quatre recitals
El Periódico
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha habilitat un servei especial d'autobús per als concerts de Rosalía al Palau Sant Jordi d'aquesta setmana. L'empresa de transport públic va explicar diumenge passat que es disposarà de busos llançadora a la plaça Espanya per als espectadors que es dirigeixin al Palau Sant Jordi i d'altres de baixada a la sortida de cadascuna de les actuacions d'aquesta setmana.
Horaris dels busos llançadora
TMB ha concretat que els busos de pujada circularan entre les 18.00 i les 20.30 hores. Els autobusos especials de baixada sortiran cadascun dels quatre dies des de l'entorn del Palau Sant Jordi a partir de les 22.00 hores, quan es preveu que els concerts acabin, i tornaran a deixar els assistents a la plaça Espanya.
La companyia ha informat que tots els títols de transport del sistema tarifari integrat són vàlids per agafar els busos llançadora. Els busos porten la inscripció "Pl. Espanya-Palau St. Jordi" com a rètol indicador. TMB ha recordat que el metro circula fins a la mitjanit dilluns i dimecres, dos dels dies amb recital de Rosalía aquesta setmana. En canvi, les altres dues jornades amb concerts de la gira del disc 'Lux' coincideixen amb les de l'horari ampliat habitual del suburbà barceloní: el metro romandrà obert fins a les 02.00 de la matinada divendres i circula sense interrupció la matinada de dissabte a diumenge.
