CONSUM

Sanitat retira la beguda "Bichota": es ven com a potenciador sexual femení i conté (sense avisar) Viagra

Aquest suposat complement alimentari amb efecte afrodisíac inclou sildenafil no declarat, una substància amb possibles efectes greus, especialment en persones amb problemes cardiovasculars

J. A. Giménez

Sembla un simple complement alimentari, però no ho és. I aquí és precisament el problema. Les autoritats sanitàries han ordenat la retirada de 'Bichota', un producte procedent de Colòmbia i comercialitzat com a suplement natural potenciador de la sexualitat femenina, però que en realitat contenia sildenafil (conegut comercialment com a Viagra) sense indicar-ho a l'etiqueta.

L'alerta no és menor. Tant l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) com l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) han demanat que ningú el consumeixi si el té a casa. El motiu: aquest ingredient ocult pot provocar reaccions adverses importants i, en alguns casos, greus.

El que semblava un suplement… era una altra cosa

El producte es presentava com a complement alimentari que estimula sexualment la dona, però les anàlisis oficials van detectar que contenia una quantitat de sildenafil suficient per actuar com un medicament. Això canvia completament la seva naturalesa legal i sanitària.

El sildenafil és el principi actiu utilitzat per tractar la disfunció erèctil, ja que augmenta el flux sanguini mitjançant la inhibició de l'enzim PDE-5. El problema no és només que hi fos present, sinó que no apareixia declarat a l'etiquetatge, de manera que el consumidor no tenia cap forma de saber què estava prenent realment.

El risc no és teòric

Prendre un producte així sense control mèdic pot ser perillós. El sildenafil té contraindicacions clares en persones amb antecedents d'infart, angina, insuficiència cardíaca, arrítmies, hipotensió, hipertensió no controlada, ictus isquèmic o determinades malalties hepàtiques i oculars.

A més, pot interactuar amb altres medicaments i desencadenar efectes adversos de diferent gravetat. Entre ells hi ha complicacions cardiovasculars com palpitacions, taquicàrdies, arrítmies ventriculars, angina inestable, accidents cerebrovasculars i fins i tot mort sobtada cardíaca.

Per què l'han retirat del mercat

L'AEMPS ha prohibit la seva comercialització i ha ordenat la retirada de tots els exemplars perquè no havia estat avaluat ni autoritzat com a medicament, malgrat contenir una substància amb efecte farmacològic clar.

El producto retirado del mercado.

El producte retirat del mercat. / INFORMACIÓN

L'alerta també s'ha traslladat a les comunitats autònomes a través del sistema d'intercanvi ràpid per comprovar que el producte desapareix dels canals de venda.

Què fer si el tens a casa

La recomanació és directa: no consumir-lo. Si algú té aquest producte al seu domicili, s'ha d'abstenir de prendre'l.

Aquest cas torna a posar sobre la taula un problema que es repeteix més del que sembla: productes venuts com a “naturals” o “complements” que amaguen ingredients farmacològics no declarats. I aquí el risc no és només en el que prometen, sinó en el que callen.

Fem el camí al teu costat: La iniciativa solidària per recollir fons pels serveis d'Oncologia de la Catalunya Central

Fem el camí al teu costat: La iniciativa solidària per recollir fons pels serveis d’Oncologia de la Catalunya Central

El teu comerç de Manresa celebra 50, 75 o 100 anys? Et volem reconèixer

El teu comerç de Manresa celebra 50, 75 o 100 anys? Et volem reconèixer

Redexis nombra a Gonzalo Gómez Navarro CFO para reforzar su estructura financiera y su estrategia de transición energética

Redexis nombra a Gonzalo Gómez Navarro CFO para reforzar su estructura financiera y su estrategia de transición energética

Reobre una de les botigues més famoses de Barcelona: ara, amb roba penjant de bastides

Reobre una de les botigues més famoses de Barcelona: ara, amb roba penjant de bastides

Fem Manresa demana al ple revertir l'externalització de serveis municipals

Fem Manresa demana al ple revertir l’externalització de serveis municipals

Després de l'incident del vídeo amb menors, les policies valoren que la seguretat a Sant Joan de Vilatorrada millora

Després de l'incident del vídeo amb menors, les policies valoren que la seguretat a Sant Joan de Vilatorrada millora

Barcelona cancel·la el sopar popular del centenari del Park Güell després de la polèmica veïnal

Barcelona cancel·la el sopar popular del centenari del Park Güell després de la polèmica veïnal

Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns

Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
