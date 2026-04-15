CONSUM
Sanitat retira la beguda "Bichota": es ven com a potenciador sexual femení i conté (sense avisar) Viagra
Aquest suposat complement alimentari amb efecte afrodisíac inclou sildenafil no declarat, una substància amb possibles efectes greus, especialment en persones amb problemes cardiovasculars
J. A. Giménez
Sembla un simple complement alimentari, però no ho és. I aquí és precisament el problema. Les autoritats sanitàries han ordenat la retirada de 'Bichota', un producte procedent de Colòmbia i comercialitzat com a suplement natural potenciador de la sexualitat femenina, però que en realitat contenia sildenafil (conegut comercialment com a Viagra) sense indicar-ho a l'etiqueta.
L'alerta no és menor. Tant l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) com l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) han demanat que ningú el consumeixi si el té a casa. El motiu: aquest ingredient ocult pot provocar reaccions adverses importants i, en alguns casos, greus.
El que semblava un suplement… era una altra cosa
El producte es presentava com a complement alimentari que estimula sexualment la dona, però les anàlisis oficials van detectar que contenia una quantitat de sildenafil suficient per actuar com un medicament. Això canvia completament la seva naturalesa legal i sanitària.
El sildenafil és el principi actiu utilitzat per tractar la disfunció erèctil, ja que augmenta el flux sanguini mitjançant la inhibició de l'enzim PDE-5. El problema no és només que hi fos present, sinó que no apareixia declarat a l'etiquetatge, de manera que el consumidor no tenia cap forma de saber què estava prenent realment.
El risc no és teòric
Prendre un producte així sense control mèdic pot ser perillós. El sildenafil té contraindicacions clares en persones amb antecedents d'infart, angina, insuficiència cardíaca, arrítmies, hipotensió, hipertensió no controlada, ictus isquèmic o determinades malalties hepàtiques i oculars.
A més, pot interactuar amb altres medicaments i desencadenar efectes adversos de diferent gravetat. Entre ells hi ha complicacions cardiovasculars com palpitacions, taquicàrdies, arrítmies ventriculars, angina inestable, accidents cerebrovasculars i fins i tot mort sobtada cardíaca.
Per què l'han retirat del mercat
L'AEMPS ha prohibit la seva comercialització i ha ordenat la retirada de tots els exemplars perquè no havia estat avaluat ni autoritzat com a medicament, malgrat contenir una substància amb efecte farmacològic clar.
L'alerta també s'ha traslladat a les comunitats autònomes a través del sistema d'intercanvi ràpid per comprovar que el producte desapareix dels canals de venda.
Què fer si el tens a casa
La recomanació és directa: no consumir-lo. Si algú té aquest producte al seu domicili, s'ha d'abstenir de prendre'l.
Aquest cas torna a posar sobre la taula un problema que es repeteix més del que sembla: productes venuts com a “naturals” o “complements” que amaguen ingredients farmacològics no declarats. I aquí el risc no és només en el que prometen, sinó en el que callen.
