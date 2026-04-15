Sant Jordi 2026 a Barcelona: TMB llança la ‘T-estimo’, el bitllet viral que no serveix per viatjar però sí per declarar amor
La companyia de transport repartirà gratis aquesta targeta el 23 d'abril i tornarà a activar la 'Love Cam' al metro
Falten pocs dies perquè Barcelona torni a viure un dels seus dies més romàntics. Amb motiu de la diada de Sant Jordi, el 23 d’abril, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentat la T-estimo, un “títol de transport” que no permet desplaçar-se, però que neix amb un objectiu molt diferent: expressar amor.
Segons ha explicat TMB, es tracta del “primer títol que no serveix per viatjar, però sí per enamorar”, en una picada d’ullet a la tradició de Sant Jordi, considerada l’equivalent català de Sant Valentí. L’acció s’emmarca sota el lema: “Perquè només l’amor mou més les persones que TMB”.
En aquest context, la T-estimo es presenta com una targeta simbòlica que, a la pràctica, es pot utilitzar com a punt de llibre. Es repartirà gratuïtament en diferents estacions de metro i línies d’autobús, amb la idea que els usuaris també la puguin fer servir per escriure i lliurar missatges d’afecte.
Des de l’empresa municipal recorden, a més, que Sant Jordi és un dels dies amb més ús del transport públic a Barcelona. De fet, el 23 d’abril de 2025, TMB va registrar una xifra rècord de 2,61 milions de validacions a tota la xarxa de metro i autobús.
Retorn de la 'kiss cam' al metro
Una altra de les accions que torna aquest any és la 'Love Cam' de Sant Jordi, una iniciativa que ja es va posar en marxa el 2025 i que torna amb el mateix objectiu: convertir el metro en un aparador d’imatges de declaracions d’amor.
La proposta, inspirada en les populars 'kiss cam', convida els usuaris a acostar-se el pròxim 23 d’abril a l’estació de metro de Diagonal, situada en plena ‘superilla’ literària, un dels punts amb més afluència de la jornada. Allà, un fotògraf animarà els viatgers a participar-hi i fer-se una foto fent-se un petó o una abraçada amb el seu acompanyant. Les imatges es projectaran gairebé en temps real a les pantalles digitals repartides pels vestíbuls, andanes i passadissos del metro. TMB també les compartirà a les seves xarxes oficials, com X i Instagram.
