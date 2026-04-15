Alerta pel ‘Superniño’: els experts avisen d’un estiu amb calor extrema a Espanya
Els pròxims mesos s’esperen temperatures excessivament altes
Andrea Valenzuela García
Durant els últims anys, les temperatures han anat augmentant notablement. De fet, s’han anat batent rècords de calor en alguns mesos, com el passat juny a Catalunya, que va ser el més càlid mai registrat, o aquest últim mes de març, que ha estat el quart més càlid a escala mundial i el segon a Europa.
El Niño s’instal·larà aviat
L'Organització Meteorològica Mundial va avisar el febrer passat que, entre maig i juliol, les possibilitats que El Niño torni a instaurar-se a Espanya augmentaran, amb una probabilitat de fins al 40%. Amb El Niño, l’OMM es refereix a un fenomen periòdic que produeix un escalfament a gran escala de les aigües superficials de les parts central i oriental del Pacífic equatorial, a més de canvis en els vents, la pressió i les precipitacions, i pot provocar sequeres, onades de calor o altres impactes notables.
Els efectes d’El Niño en les condicions meteorològiques i les pautes de precipitació solen ser oposats als de La Niña.
Tanmateix, la predicció de l’Aemet ara alerta que la probabilitat que es desenvolupi aquest fenomen a començaments de l’estiu és d’al voltant del 60%, segons els models. També hi ha entre un 20 i un 25% de probabilitat que es tracti d’un esdeveniment molt fort de cara a la tardor, una mena de ‘Superniño’.
Tanmateix, per ara és molt probable que El Niño es produeixi, mentre que no ho és tant que es doni el ‘Superniño’, cosa que es podrà saber millor a partir del maig.
Estiu molt calorós pel ‘Superniño’
Amb els valors que s’han registrat durant aquestes setmanes de primavera als termòmetres, que han estat especialment elevats i que han superat els 30 ºC en molts punts de la península Ibèrica, alguns experts avisen del fenomen que podria produir-se aquest estiu al país.
El meteoròleg Luismi Pérez ha parlat de l’amenaça del ‘Superniño’ i de les seves conseqüències.
El país està molt relacionat amb els fenòmens de l’oceà Pacífic a través de la interconnexió del sistema climàtic global, i el que passi a les seves aigües influeix en la meteorologia de gran part d’Europa.
D’aquesta manera, l’escalfament del gran oceà pot augmentar la temperatura mitjana de l’aigua al nostre continent. El Niño ja està colpejant al Pacífic, i com que les conseqüències es notaran d’aquí a pocs mesos, el més probable és que afecti el país amb un estiu molt calorós.
Zona resguardada de la calor
La calor s’espera a la majoria de comunitats autònomes durant l’estiu. Tanmateix, hi ha una regió en concret que podria quedar resguardada de les temperatures extremes.
El Niño sol formar anticiclons a l’entorn i, si els que es formen tenen una intensitat molt elevada, portaran vents del nord, que poden deixar la zona cantàbrica aïllada dels valors excessivament alts.
Tot i que és simplement una possibilitat, ja que els anticiclons no acostumen a tenir la potència suficient perquè es doni el cas, a més que el ‘Superniño’ ve amb molta força.
Ja s’estan donant les condicions perquè l’evolució d’El Niño es converteixi en un ‘Superniño’, com els huracans i tifons molt potents que ja estan atacant zones del Pacífic, o les temperatures atípicament altes per a aquesta època en alguns sectors, com al nord-est dels Estats Units.
