Conflicte per l'habitatge
La jutgessa acorda paralitzar el desnonament de Txema, veí del bloc Sant Agustí
La magistrada ajorna el llançament mentre l'Audiència de Barcelona estudia el recurs i es manté obert el procés de mediació amb la propietat
El Periódico
La jutgessa ha paralitzat el desnonament de Txema, veí del bloc Sant Agustí de Barcelona, que s'havia d'executar el 25 de març i que no es va poder dur a terme per l'oposició de més de 500 persones que es van concentrar davant de l'edifici i van impedir l'accés a la comitiva judicial. Arran d'aquells fets, i a petició de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la propietat va sol·licitar un ajornament del llançament, el segon intent del qual s'havia de produir aquest dimecres, i va obrir un procés de mediació.
Paral·lelament, entitats veïnals havien recorregut la decisió judicial del desnonament davant de l'Audiència de Barcelona, i ara la jutgessa instructora ha decidit suspendre el llançament fins que es resolgui aquest recurs.
En la resolució, a la qual ha tingut accés l'agència ACN, la jutgessa recorda que es va autoritzar el desnonament perquè el contracte de lloguer havia finalitzat, però afegeix que, atès que es va presentar recurs davant de l'Audiència de Barcelona, es va obligar el veí a continuar pagant el lloguer fins que es resolgués. En aquest context, la jutgessa conclou que seria "incongruent" executar el desnonament, per la qual cosa decideix ajornar-lo fins que l'Audiència Provincial de Barcelona resolgui l'apel·lació.
El Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge de Gràcia han reaccionat a aquest nou episodi judicial subratllant que "no n'hi ha prou amb suspensions i ajornaments", sinó que "cal una solució per a tots els veïns" del bloc Sant Agustí i dels altres edificis "afectats per les pràctiques especulatives" de la propietat, el fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers.
"La sortida a aquest conflicte ha de passar per la renovació dels contractes de lloguer, a preus regulats, i la transformació de tots els allotjaments compartits (els anomenats 'colivings') en habitatges de lloguer habitual", afirmen totes dues entitats en un comunicat.
