Previsió meteorològica
El temps a Catalunya: fins a 30 ºC, segons el Meteocat
El sol i la calor substitueixen les pluges
Andrea Valenzuela García
Les precipitacions i el fred dels últims dies ja han quedat enrere, en un episodi que no es preveu que torni a curt termini a Catalunya.
L’arribada d’un anticicló porta de tornada les altes temperatures i, en general, es podrà gaudir d’una setmana amb una gran estabilitat climàtica.
Previsió meteorològica per a aquest dimecres
Aquest dimecres, Catalunya s’ha llevat amb alguns bancs de boira matinals a l’interior, que han donat pas a un matí pràcticament serè. Tanmateix, la nuvolositat podria augmentar, deixant el cel ennuvolat a partir del migdia.
Les precipitacions ja s’han dissipat pràcticament a tot el territori, però al final del dia el Meteocat no descarta alguna pluja feble al vessant nord del Pirineu i una cota de neu al voltant dels 2.400 metres.
El mercuri dels termòmetres continua pujant de manera moderada. Aquest dia ja se superaran els 20 ºC a la majoria de la comunitat, i fins i tot s’arribarà als 25 i 26 ºC en punts de les Terres de l'Ebre, a l’Empordà, en zones de Ponent i a la Catalunya Central.
El vent serà moderat del nord-oest a l’Empordà, amb algunes ratxes fortes fins al migdia a l’Alt Empordà, però a la resta del territori serà fluix, de direcció variable.
Dijous amb calma climàtica
Per a dijous s’espera una jornada amb gran presència del sol a Catalunya i, a partir de migdia, la nuvolositat augmentarà al Pirineu, al Prepirineu, a la serralada Transversal i al litoral.
Les temperatures podrien ser lleugerament més altes, amb valors superiors als 22 ºC a la majoria de la comunitat, i superant els 25 ºC a les Terres de l’Ebre, a Ponent i a l’Empordà.
Es preveu que el vent sigui fluix de direcció variable, amb intervals de nord-oest i intensitat moderada a l’Empordà la primera meitat del dia, i a la resta del litoral predominarà la component sud la segona meitat.
Divendres més càlid
La previsió meteorològica de divendres és d’un dia poc ennuvolat amb intervals de núvols alts, sense descartar algun xàfec feble aïllat al Pirineu, amb una cota de neu de 2.600 metres.
El valor dels termòmetres serà més alt respecte als dies anteriors, amb valors màxims al voltant dels 28 ºC a Ponent.
El vent serà fluix de direcció variable, predominant les components oest i sud a les hores centrals.
30 ºC el cap de setmana
De cara al cap de setmana, ja s’espera que l’anticicló que ve de l’oest estigui estancat a la península Ibèrica, cosa que es tradueix en un escalfament de l’ambient.
Per això, l’Aemet preveu que dissabte sigui el dia més càlid de la setmana, amb temperatures per sobre de la mitjana per a aquesta època.
A més, es podrien superar els 30 ºC a les comarques interiors de Catalunya.
