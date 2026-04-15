La vigilància policial obliga a passar-se a la bicicleta per delinquir
Guillem Sánchez
L’activació el març del 2024 del pla Lambretta ha començat a notar-se tímidament. Les dades indiquen que lladres i camells, conscients que el patinet és un vehicle d’interès policial i que, per tant, aixeca sospites, han començat a moderar-ne l’ús, segons revela la Unitat Regional Anàlisi de Barcelona dels Mossos d’Esquadra. Si es comparen les denúncies de robatoris violents en els últims tres mesos amb les que es van recollir durant el mateix període del 2025 es percep un lleuger descens. L’any passat les persones que afirmaven haver sigut atacades per un subjecte que anava en patinet superaven el 21%. Actualment en són el 19%. És un descens mínim, però per a la policia catalana suposa un canvi de tendència. Hi ha altres variables que també indiquen que l’ús del patinet elèctric amb finalitats delictives ha començat a decréixer per primera vegada.
El pla Lambretta intervenia en cada dispositiu una mitjana de més de 20 patinets elèctrics. "Ara n’intervenim uns sis o set", explica l’intendent Rafa Tello. Marcar aquests patinets com un element de sospita per als policies està provocant que aquest vehicle també hagi deixat de ser el més indicat per a un altre tipus d’activitats criminals, com la venda al detall de droga. "S’han adonat que les probabilitats de ser identificats per una patrulla policial al centre de Barcelona augmenten molt si et desplaces en patinet", raona Tello.
L’anàlisi de les denúncies i la feina sobre el terreny dels agents indica que el patinet continua sent el sistema de transport preferit per molts delinqüents. Però també indica que alguns carteristes tornen a anar a peu, i que d’altres utilitzen cada vegada més "les bicicletes", un vehicle cada vegada més popular i que els ajuda a passar desapercebuts. "Ens hi adaptarem", aclareix Tello. "Si ara deixen el patinet i agafen la bicicleta, estarem més pendents de les bicicletes", conclou.
