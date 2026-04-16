Cues per fer tràmits
Albiol ordena als tècnics municipals que la "sol·licitud de papers" no interfereixi en "la normal atenció als ciutadans de Badalona"
L'alcalde ho ha declarat a través d'una publicació a la xarxa social X, acompanyada per una fotografia de les oficines municipals d'atenció a la ciutadania
Gerardo Santos
Des d'aquest dijous està en marxa la regularització extraordinària anunciada pel Govern. La pàgina web habilitada pel Ministeri per presentar les sol·licituds ja està oberta i els consolats i les oficines d'atenció a la ciutadania municipals registren llargues cues des de primera hora del matí per atendre els interessats, que hauran de poder acreditar que són al país des de, com a mínim, el passat 1 de gener i, així mateix, que no tenen antecedents tant a Espanya com a qualsevol altre país on hagin residit en l'últim lustre. L'edifici d'oficines municipals i d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Badalona, el Viver, no ha estat una excepció.
L'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, no ha trigat a opinar al respecte a X, on ha esmentat que "diferents serveis municipals" dels Ajuntaments de Catalunya "s'estan col·lapsant". Així, per evitar aquesta congestió a què al·ludeix l'edil popular, Albiol ha assegurat haver donat la instrucció als tècnics municipals que "la sol·licitud de papers no interfereixi en la normal atenció als ciutadans de Badalona".
En el missatge, Albiol carrega contra el Govern d'Espanya. Segons l'edil popular, la mesura de l'executiu de Pedro Sánchez de "regalar papers a tothom" és "irresponsable". "Cap ajuntament socialista es queixarà públicament, però el que ha fet el govern central no té nom", ha declarat Albiol.
