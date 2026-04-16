Eix comercial
Barcelona es compromet a abordar la reforma integral del carrer de Pelai el pròxim mandat
Els comerciants impulsen la campanya 'És l'hora de Pelai' per pacificar-lo i fer-lo més amable per a compradors i veïns
Patricia Castán
La seva ocupació comercial és molt alta, però els 300 metres del carrer de Pelai, en ple centre de Barcelona, s’han anat degradant des de fa anys i urgeixen una reurbanització que el faci més còmode i atractiu per a operadors, compradors i veïns. L’associació de comerciants Pelai Centre i Rodalies, que suma uns setanta comerços, empresaris i hotels de la zona, ha presentat aquest dijous una proposta per renovar integralment la via per convertir-la en un "bulevard de referència". El regidor del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, hi ha acudit en persona per escoltar-los i s’ha compromès a agendar l’actuació el pròxim mandat (hi ha eleccions d’aquí a un any), de la mà amb els afectats i en el marc de la transformació d’altres eixos pròxims com Fontanella i Trafalgar, ha destacat.
La campanya 'És l'hora de Pelai' ha arrencat precisament a la terrassa de l’Hotel Pulitzer, que ofereix una visió privilegiada de l’eix i les seves deficiències. Els impulsors de la iniciativa, amb el suport dels operadors de la zona, han reclamat un calendari públic de reforma, la constitució d’una mesa tècnica de treball i la redacció d’un projecte ambiciós i compartit amb el consistori. Les seves peticions es recullen en un manifest, adreçat també al districte de l’Eixample, ja que cada vorera pertany a un territori.
El president de l’entitat, Gabriel Jené, ha subratllat que Pelai "és un eix estratègic de ciutat que connecta plaça Universitat amb plaça Catalunya i la Rambla", i aglutina no només botigues i restaurants sinó també nou hotels i articula una part important de la mobilitat a peu al centre de Barcelona. "En aquests moments som també un magatzem d’obres de la Rambla", ha afegit. Així i tot, el carrer arrossega des de fa anys degradació i mancances estructurals a l’espai públic.
Ha emfatitzat que no demanen un espai verd, sinó una zona "pacificada", més atractiva, confortable i segura.
En la presentació, Francesc Casanovas, CEO de la joieria Fina García, ha afegit que la zona no està actualment a l’altura de les expectatives que tenia la marca en aterrar-hi. Com a representant de Pelai Centre ha resumit les peticions de l’eix, que inclouen l’accessibilitat amb vehicle privat i transport públic; més confort per als vianants amb mobiliari que convidi a l’estada i no només a ser zona de pas; una il·luminació eficient; reordenació de la mobilitat amb revisió de la velocitat del trànsit; càrrega i descàrrega regulada perquè "l’activitat econòmica funcioni sense penalitzar l’espai públic".
Lloguers alts, però incomoditats
En aquests moments, l’oferta de la via està dominada per botigues dedicades a l’equipament de les persones (43%), però s’enfronta a un entorn hostil, amb una trentena de contenidors i zones d’aparcament de motos que es converteixen en una "barrera", segons han destacat des de l’estudi L35 Arquitectos, que ha fet un estudi tècnic de la zona i ha presentat una potencial proposta de reurbanització que incorporaria voreres ampliades, zones amb bancs, vegetació i espais de descans, i un o dos carrils de trànsit. Han deixat clar que és només una idea, de cara que el consistori reculli el guant i comenci a treballar a la zona.
Per a Jené, després de les reurbanitzacions de Via Laietana i la Rambla, "és l'hora de Pelai", per reforçar el seu paper estratègic a la zona. Segons ha comprovat aquest diari, en aquest carrer 'prime', els pocs locals disponibles cotitzen a més de 25.000 euros al mes.
La mobilització reivindica un calendari públic de reurbanització integral, amb fases, terminis i pressupost; la creació d’una mesa tècnica de treball i implicar les àrees d’Urbanisme, Mobilitat i Comerç, juntament amb els districtes implicats. També la redacció d’un projecte ambiciós que prioritzi l’accessibilitat al centre de la ciutat i la màxima comoditat per als vianants. Tot això amb un procés participatiu amb els comerciants i entitats, però amb "mesures immediates de manteniment i millora mentre no arribi l’obra". És a dir, reparacions prioritàries, neteja i ordenació de la mobilitat i dels serveis.
El també tinent d’alcalde Albert Batlle ha reconegut que es tracta d’una actuació pendent. "És una de les grans obres del pròxim mandat", ha respost, comprometent-se a incloure-la en el pla d’acció si els socialistes repeteixen al capdavant del govern municipal. Ha aprofitat per reivindicar una majoria que els doni més llibertat de decisió i pressupostària en l’agenda local. Fins i tot ha recordat els seus passejos i records d’infantesa a Pelai.
No obstant això, el regidor creu que la zona ha de ser "repensada" per millorar la permeabilitat del districte, que ara està 'bunkeritzat". Per això, contempla la transformació en "una visió àmplia" que arribi a altres carrers clau del centre, com Fontanella o Trafalgar, ha especificat.
Els comerciants reneguen d’intervencions prèvies com la realitzada durant el mandat d’Ada Colau per la via de l’anomenat urbanisme tàctic, que va afegir nous problemes.
