BCN crea un premi internacional per la pau lligat a Pau Casals
El guardó, dotat amb 300.000 euros, reconeixerà cada dos anys projectes d’abast global. El guanyador es coneixerà al novembre i la gala se celebrarà a L’Auditori a principis del 2027.
NAÏM AIT FONOLLÀ
L'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la Fundació Pau Casals van presentar ahir el Premi Internacional Barcelona per la Pau, un nou guardó biennal dotat amb 300.000 euros que reconeixerà projectes d'abast internacional vinculats a la cultura de pau, la defensa dels drets humans, la convivència i la resolució no violenta de conflictes. El primer guanyador es decidirà al novembre i la gala d'entrega serà a principis del 2027 a L'Auditori.
El premi neix en el marc del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, tot i que l'alcalde, Jaume Collboni, el va situar en un context més immediat: el d'un món travessat per les guerres, les crisis humanitàries i el debilitament de la diplomàcia. "Som una ciutat antibèl·lica, una ciutat de pau que no es pot mantenir impassible davant el patiment de la població civil", va defensar en la presentació al Saló de Cent.
Collboni va recordar que la iniciativa va sorgir ara fa dos anys, quan buscaven com commemorar l’aniversari del cèlebre violoncel·lista, i va admetre que llavors no imaginaven que el premi fos "tan necessari" en el moment actual. L’objectiu, segons el consistori, és distingir iniciatives "que hagin contribuït de manera rellevant, transformadora i verificable" a la construcció de societats més pacífiques i justes.
Ciutat refugi
La dotació econòmica s'haurà de destinar a reforçar la continuïtat, consolidació o escalabilitat del projecte que sigui premiat. Collboni va recordar en la seva intervenció la manifestació contra la guerra de l'Iraq el 2003, el paper de la ciutat com a refugi i la recuperació del Districte 11 de Sarajevo, en l'actualitat orientat a la cooperació amb ciutats palestines. "Barcelona ha sigut una ciutat de refugi i estem orgullosos de ser-ho", va assenyalar.
Isabel Allende, senadora xilena filla de Salvador Allende, és una de les integrants del consell assessor del premi. En la presentació, va defensar que la pau no pot entendre's només com l'absència de conflicte. "La pau és també la capacitat de les societats per gestionar les seves tensions sense destruir les regles que permeten conviure", va assenyalar. Va vincular la cultura de pau amb la memòria democràtica, els drets humans, la participació ciutadana i la cooperació internacional.
Per la seva banda, el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, va situar el premi en la continuïtat del compromís humanista del músic català. "Casals va unir l'excel·lència artística a una defensa ferma de la llibertat, la democràcia, els drets humans i la dignitat de les persones. El premi vol projectar aquest llegat des de Barcelona cap a iniciatives de pau d'abast global. S'inspira en valors com el diàleg entre pobles i cultures, la defensa dels drets humans, el multilateralisme, la justícia social, l'equitat, la sostenibilitat i la innovació social", va dir.
El premi comptarà amb dos òrgans de governança: un comitè de direcció, format per representants de l'Ajuntament, la Diputació i la Fundació Pau Casals, i un consell assessor independent. Entre els primers noms confirmats figuren Isabel Allende; la princesa Rym Ali de Jordània, que és presidenta de la Fundació Anna Lindh; Shigemitsu Tanaka, el copresident de Nihon Hidankyo, organització distingida amb el Nobel de la pau 2024, i el filòsof Daniel Innerarity. A més, d'un cicle de Diàlegs Per la Pau, amb activitats a Barcelona i en fòrums internacionals. La primera sessió tindrà lloc aquest dijous a Casa Amèrica Catalunya, amb una conversa entre la segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, i Isabel Allende sobre democràcia, memòria, ciutats i pau.
