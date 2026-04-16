Sinistre de trànsit
Un motorista hospitalitzat en estat greu després d'un accident a la C-32 a Mataró
El Sistema d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat tres ambulàncies i durant dues hores només hi ha hagut un carril obert a la via
Europa Press
Un motorista ha estat traslladat en estat greu a l'hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona, després d'accidentar-se aquest dijous al matí a l'autopista C-32, a l'altura de Mataró amb un altre cotxe, segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a 'X'.
El sinistre s'ha produït cap a les 08.23 hores i ha obligat a deixar tan sols un carril obert en sentit Barcelona, cosa que ha arribat a provocar uns quatre quilòmetres de retenció des de Sant Andreu de Llavaneres.
No obstant això, la circulació s'ha pogut normalitzar progressivament fins que a les 10.30 hores ja s'han reobert tots els carrils.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han activat dues dotacions per donar suport al SEM. Els serveis sanitaris han mobilitzat tres ambulàncies.
