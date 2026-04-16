Projecte polèmic
El club de golf de Caldes demana construir un altre camp i 185 habitatges de luxe per allotjar la Ryder Cup el 2031
El projecte preveu xalets de 254 metres quadrats ideals per a la compra destinada a lloguer turístic entre visitants d’alt nivell adquisitiu
Xabi Barrena
El club de golf de Caldes de Malavella, centre de la candidatura catalana Barcelona-Costa Brava per organitzar la Ryder Cup de 2031 ha presentat a la Generalitat un pla director urbanístic d’iniciativa privada de modificació de l’àmbit que li permeti ampliar les seves 200 hectàrees de domini fins a les 380. En aquestes 180 hectàrees d’extensió, l’entitat, PGA Catalunya Resort, proposa construir un nou camp de golf, el tercer, ja que al recinte existent ja n’hi ha dos (el Stadium Course i el Tour Course, tots dos de 18 clots) i, a més, una urbanització de 185 cases individuals, o xalets, de luxe. Segons han al·legat els promotors en diferents reunions amb la Generalitat, sense aquesta ampliació no es pot acollir la Ryder Cup. El Govern encara no ha donat resposta al pla.
En l’actualitat, el PGA Catalunya, a més dels dos camps de golf (inaugurats el 1999 i el 2005), compta amb 200 habitatges, una casa club, una acadèmia de golf i dos hotels de 145 i 50 habitacions, respectivament. El camp Stadium Course, el primer a obrir-se, es va dissenyar especialment per acollir grans esdeveniments internacionals, com, entre d’altres, l’Spanish Open i el Sarazen World Open.
Golf immobiliari
El model de negoci, segons coneixedors del projecte, es basa en la compravenda d’aquests xalets projectats i la posterior gestió dels lloguers turístics, per part de PGA Catalunya. Cal destacar que la celebració de la Ryder Cup atorga al camp que l’acull una àuria especial entre els fanàtics d’aquest esport, desitjosos de provar les seves capacitats a la mateixa superfície que els seus ídols intercontinentals. Això genera, entre aquells amb més capacitat adquisitiva, un tràfec turístic i immobiliari sempre llaminer.
Les xifres de la proposta de PGA Catalunya donen idea del salt d’escala que ara pretén el club. A més de les 72 hectàrees dedicades al tercer camp de golf, el pla proposa destinar gairebé 30 hectàrees a sòl residencial, amb 47.000 metres quadrats de sostre construït, fet que, entre 185 habitatges unifamiliars, dibuixa unes cases de 254 metres quadrats cada una i un generós jardí. La mitjana de sòl residencial de les 185 parcel·les dona un saldo de 1.600 metres quadrats cadascuna, tot i que al final, la distribució entre extensió de jardí privat de cada xalet i espais verds comunitaris a diverses agrupacions de vivendes dependrà, òbviament, del projecte arquitectònic.
La Ryder Cup és una competició que se celebra bianualment nascuda el 1928 com un duel entre els millors golfistes dels Estats Units i els de la Gran Bretanya. A partir del 1973, els jugadors irlandesos es van unir a l’equip britànic i, el 1979 i després d’àrdues tasques de persuasió de Severiano Ballesteros, aquest conjunt va incloure golfistes de tot Europa, modelant el format actual d’EUA-Europa.
Derrota el 2015
La primera vegada que la Ryder Cup no es va celebrar en terres anglosaxones, de qualsevol banda de l’Atlàntic, va ser el 1997, quan va tenir lloc al Club de Golf Valderrama, a la província de Cadis. Des d’aleshores només s’ha disputat a l’Europa continental una altra vegada, a prop de París, el 2018, a Versalles. Per a aquest anys es preveu la seva celebració al Marco Simone Golf club de Guido Montecelio, població veïna a Roma i amb un forat 18 a 17 quilòmetres de la Fontana di Trevi.
Curiosament, el PGA Catalunya va disputar amb les instal·lacions romanes, el 2015, la cursa per organitzar aquesta edició, però va perdre l’esprint davant els italians. Val a dir que PGA Catalunya hi va participar llavors, i semblava disposada a organitzar la Ryder Cup, amb el recinte actual de 201 hectàrees. Sense més condicionament o ampliació.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona