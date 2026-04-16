Raval
La Sindicatura alerta de la degradació "evident" dels jardins de l’històric Hospital de la Santa Creu de Barcelona
La defensoría demana a l’ajuntament que intervingui davant l’escàs manteniment i la intervenció social en aquest espai
Gisela Macedo
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha demanat a l’ajuntament, i en concret al districte de Ciutat Vella, que reforci la neteja i el manteniment dels jardins Rubió i Lluch, ubicats a l’antic Hospital de la Santa Creu del Raval. La petició arriba després de detectar que aquest espai es troba en "un estat de deixadesa, brutícia i degradació evident", afirma la defensoria.
L’actuació de la Sindicatura parteix d’una queixa veïnal per l’abandonament dels jardins. Arran d’això, es va obrir una investigació i es va visitar el lloc, on van poder comprovar que l’estat de conservació de l’espai presenta "mancances significatives".
Aquest toc d’atenció es produeix en un context en què, en els últims anys, els jardins havien acumulat queixes per la seva degradació progressiva, amb presència habitual de brossa, xeringues i excrements.
Mesures per frenar el deteriorament
Des de la Sindicatura reconeixen que el districte està treballant per gestionar un espai amb una realitat social complexa, però considera que cal fer un pas més. En aquest sentit, proposa intensificar les tasques de neteja, desinfecció i cura general perquè el recinte estigui en millors condicions per a l’ús ciutadà.
L’organisme també planteja impulsar un programa específic de conservació preventiva del conjunt patrimonial, amb l’objectiu de protegir-ne els elements arquitectònics i evitar que el deteriorament vagi a més.
Un altre dels aspectes que subratlla la Sindicatura és la necessitat de reforçar la intervenció social a la zona i, per a això, demana al consistori que hi hagi una coordinació més gran dels serveis socials municipals per atendre les persones sense llar que freqüenten aquests jardins.
Precisament, l’ajuntament ja havia intentat reactivar l’ús ciutadà del recinte el mes de setembre passat amb la posada en marxa del projecte "Llegim al jardí". La iniciativa volia que aquest espai es convertís en una zona de lectura a l’aire lliure, amb taules i cadires, i serveis com consulta de revistes i diaris, intercanvi de llibres i grups de lectura, amb l’objectiu de fomentar uns usos més saludables del jardí. No obstant això, des de la Sindicatura lamenten que l’espai continua estant en la mateixa situació de deixadesa.
Valor històric del recinte
D’altra banda, des de la Sindicatura assenyalen que els jardins Rubió i Lluch formen part d’un conjunt declarat bé cultural d’interès nacional (BCIN), cosa que n’obliga la conservació prioritària per part de l’ajuntament.
L’antic Hospital de la Santa Creu es va començar a construir el 1401 amb l’impuls del rei Martí l'Humà, i va funcionar durant més de cinc segles, fins al seu tancament el 1926, quan l’activitat sanitària es va traslladar a l’actual Hospital de Sant Pau. Amb el pas dels segles, el complex ha acabat convertint-se en un referent del gòtic civil català. Avui dia, els seus edificis acullen institucions culturals de primer nivell com la Biblioteca de Catalunya o l’Institut d’Estudis Catalans.
