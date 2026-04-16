Festivitat local
Els Catarres, Álvaro de Luna i Juan Magan, protagonistes dels concerts de les Festes de Maig 2026 de Badalona
L'Ajuntament ha presentat el programa de les festes, que inclou dos 'tardeos' i la recuperació de la Festa de les Migas
El Periódico
La gran festa major de Badalona, les Festes de Maig, comptaran aquest any amb les actuacions musicals d'Els Catarres (el 8 de maig) i Álvaro de Luna (el 10 de maig). A més, el concert de la Basketball Final Four de Champions League anirà a càrrec del badaloní Juan Magán, icona internacional de la música 'electrolatina', el 9 de maig. La programació, descriu l'Ajuntament en un comunicat, "manté com a referència la cultura popular i les tradicions badalonines", amb el multitudinari piromusical i la Cremada del Dimoni ―precisament dedicat en aquesta edició al bàsquet―, que anirà precedida una vegada més d'un gran espectacle lumínic amb 500 drons.
Com a novetat, el consistori recupera aquest any la Festa de les Migas, rebatejada com a 'Las Migas del Dimoni'. La cita obrirà el pròxim 1 de maig el programa de les festes d'aquest any i anirà acompanyada del concert del grup badaloní Los Desmadraos. El govern municipal destaca que "per primera vegada, aquesta festa estarà organitzada directament per l'Ajuntament amb la voluntat d'integrar-la plenament com un acte de ciutat dins del programa oficial de les Festes de Maig".
"Davant l'èxit d'acollida que va tenir l'any passat", continua el consistori, el dissabte 23 de maig es tornarà a celebrar el 'Gran Tardeo' dels anys 80, "una proposta adreçada a un públic adult que omplirà de gom a gom la plaça del President Tarradellas". L'oferta de 'tardeos' s'amplia aquest any amb una altra edició, programada per al 22 de maig, "dedicada a la música urbana i especialment adreçada als joves".
La programació completa s'ha presentat aquest dijous en un acte en què han participat la primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera, i la regidora de Cultura i Educació, Vanesa González. "Les festes són tradició, cultura popular, música, orgull de ciutat i sobretot participació de tothom", ha destacat Agüera.
