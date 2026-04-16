Ministeri d'agricultura
Espanya aixeca cinc mesos després el confinament de les aus de corral en millorar la situació de la grip aviària
La mesura estava vigent des del mes de novembre
S’ha constatat l’absència de casos en aus silvestres
EFE
Madrid
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha aixecat completament el confinament preventiu de les aus de corral, establert des del novembre, per evitar el contagi de grip aviària davant l’evolució favorable de la situació epidemiològica.
Així ho recull en una ordre del Departament que ha publicat el Butlletí Oficial de l’Estat aquest dijous i que entra en vigor avui mateix.
El Ministeri ha pres aquesta decisió una vegada que s’ha constatat l’absència de casos en aus silvestres i davant la previsió de l’augment de les temperatures, però mantenint l’aplicació de les eines de gestió del risc espacial d’incursió i presència del virus al medi a Espanya.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona