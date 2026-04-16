Ministeri d'agricultura

Espanya aixeca cinc mesos després el confinament de les aus de corral en millorar la situació de la grip aviària

La mesura estava vigent des del mes de novembre

S’ha constatat l’absència de casos en aus silvestres

EFE

Madrid

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha aixecat completament el confinament preventiu de les aus de corral, establert des del novembre, per evitar el contagi de grip aviària davant l’evolució favorable de la situació epidemiològica.

Així ho recull en una ordre del Departament que ha publicat el Butlletí Oficial de l’Estat aquest dijous i que entra en vigor avui mateix.

Notícies relacionades

El Ministeri ha pres aquesta decisió una vegada que s’ha constatat l’absència de casos en aus silvestres i davant la previsió de l’augment de les temperatures, però mantenint l’aplicació de les eines de gestió del risc espacial d’incursió i presència del virus al medi a Espanya.

