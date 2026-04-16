El Govern posa punt final a l’operació de pesca al pantà de Sau
Guillem Costa
<strong>L’operació </strong>extraordinària al pantà de Sau arriba a la fi. Els pescadors de Blanes i Arenys de Mar contractats per pescar peixos invasors ja han deixat l’embassament i són de tornada al mar, després que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) els hagi comunicat que dona les tasques per acabades, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO.
L’ACA detallarà el balanç de l’operació en la comissió interdepartamental de la sequera, que es reuneix aquest matí just abans del Consell Executiu per actualitzar la situació general a Catalunya. Està previst que, després d’aquestes trobades, el president de l’agència, Samuel Reyes, expliqui els detalls del dispositiu en roda de premsa.
Un mes
Aquesta setmana es compleix un mes des que va començar el dispositiu especial a l’embassament, que a tot estirar es podia allargar durant sis setmanes. L’objectiu principal sempre ha sigut el mateix: traslladar en bon estat tanta aigua com fos possible fins al pantà de Susqueda.
Aquesta fita s’ha aconseguit i en total s’han desembassat del pantà de Sau gairebé 10 hm3 d’aigua. Per aconseguir-ho es va augmentar la quantitat d’aigua que es desembassava cada dia. El 13 de març, quan es va anunciar el pla a Sau, al pantà hi havia més de 18 hm3. Avui només queden 10 hm3, cosa que suposa un 6% de la capacitat total. Setmanes enrere, des de la presa es podia veure un immens raig d’aigua que s’aportava al curs del Ter.
Ja fa uns dies que s’allibera molta menys aigua. A partir d’ara, no es descarta continuar enviant-ne una petita quantitat cap a Susqueda (0,2 hm3), si les anàlisis de qualitat ho permeten. En cas que l’estat empitjorés, caldria esperar que plogués perquè la nova aigua es barregés amb la que queda al pantà. Llavors ja es podria utilitzar de nou.
Dificultat extrema
No ha sigut tan exitosa la part menys important de l’operació: la pesca de peixos invasors per evitar un episodi de mortaldat o la contaminació de l’aigua, que igualment es pot donar per les altes temperatures. La tasca es va encarregar a pescadors de Blanes i Arenys de Mar, que van arribar a capturar 2,6 tones d’espècies exòtiques segons l’últim balanç. Per Setmana Santa, l’ACA va enviar els mariners a casa perquè els visitants no interferissin en les seves tasques. Des d’aleshores, no han tornat a treballar i ja no ho faran.
Durant la seva experiència al pantà, aquests professionals han hagut de lidiar amb un repte dificilíssim. Amb la poca profunditat de l’embassament, l’ús de les xarxes era complicat i els pescadors ho van patir. En alguns casos, les arts de pesca es van trencar, ja que al fons de Sau hi havia branques, restes d’arbres i una gran acumulació de sediments. Aquests obstacles van portar encara més feina.
Ara, els capitans de ‘Nautes’ i ‘Cigronet’, els dos barcos que han amarrat extraordinàriament a Sau, ja poden tornar a concentrar-se en el seu dia a dia habitual i canvien d’objectiu: abandonen silurs, alburns, carpins i lucioperques i se centren de nou en el sonso i les altres espècies mediterrànies que tornaran a vendre a la llotja de peix.
