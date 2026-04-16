La Guàrdia Civil tanca tres clíniques estètiques clandestines
L’organització oferia tractaments sense qualificació professional ni autorització sanitària en centres de Reus, València i Alacant.
Germán González
Dins de l'operació Zlata, desenvolupada els dies 8 i 9 d'abril, la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de medicaments i productes sanitaris. La investigació va començar l'agost del 2025 quan agents de la comandància de Tarragona van descobrir, per ciberpatrullatge, una clínica clandestina a Reus que es promocionava a les xarxes socials i oferia tractaments estètics, com posar bòtox o àcid hialurònic, a un preu molt més barat que l'habitual. Per exemple, cobraven entre 150 i 200 euros per posar bòtox quan un tractament costa 600 euros.
A partir de detectar aquesta clínica, que era en un domicili particular, els agents van descobrir dos centres clandestins més, a Burjassot (València) i a Pilar de la Horadada (Alacant), que també es dedicaven al mateix en vivendes particulars. A més, en aquesta última localització la Guàrdia Civil va trobar un magatzem des del qual es distribuïen medicaments i productes estètics irregulars, sense les garanties sanitàries, a la resta d'Espanya i a Europa, principalment a Lituània i el Regne Unit. Segons els investigadors, un 70% dels enviaments eren nacionals.
Medicaments irregulars
Hi ha un detingut i tres investigats en aquesta operació, d'origen lituà i rus, acusats de delictes contra la salut pública i intrusisme professional. La Guàrdia Civil assenyala que els sospitosos publicitaven amb anuncis i vídeos demostratius a les xarxes socials i canals digitals aquestes clíniques clandestines, en les quals oferien tractaments estètics sense qualificació professional, ni autorització sanitària i fent servir medicaments irregulars, que adquirien de forma fraudulenta a la Xina i altres països asiàtics.
Precisament, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha lamentat aquest "intrusisme professional" dels sospitosos i el risc sanitari a què s'enfronta un pacient quan se sotmet a un tractament d'aquestes característiques, ja que pot patir "una reacció adversa o una paràlisi facial i la persona que t'atén no sap com reaccionar a no tenir coneixements sanitaris". Per això recorda la importància de seguir aquests tractaments estètics en clíniques homologades i que compleixen totes les garanties.
Prieto també va destacar que la clínica de Reus tenia més de 2.400 seguidors a les xarxes socials i que operava des de feia anys.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous