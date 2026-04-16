Igualtat aposta per la IA per valorar el risc de violència masclista
Patricia Martín
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha informat aquest dimecres que el seu departament ha posat en marxa un pla de reforç de coordinació institucional a fi de fer front al repunt d'assassinats masclistes. El pla inclou reunions "per millorar els esforços i continuar treballant" amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), la fiscalia, diversos ministeris, les comunitats i un ple extraordinari de l'Observatori Estatal de Violència contra la Dona, que reuneix representants del Govern, les autonomies, la FEMP, la justícia i diverses entitats socials, el dia 28 d'abril.
El pla de reforç ve motivat perquè des de començament d'any han sigut assassinades 16 dones, set més que l'exercici anterior en el mateix període, el recompte més cruent des del 2020. A més, set de les víctimes (el 43,8%) havien denunciat el seu agressor i, tot i així, el sistema no ha impedit la seva mort, per la qual cosa s'han encès les alarmes entorn de les possibles fallades de l'entramat de protecció, ja que en anys anteriors el volum de denúncia als feminicidis se situava entre el 20% i el 30%. És a dir, el principal problema era que la majoria de les víctimes no denunciaven per por o desconfiança.
Davant l'increment de víctimes amb denúncia, Redondo ha reconegut que "cal reforçar la cadena de protecció", en la qual participa la policia, la fiscalia, els jutges, les comunitats, els ajuntaments... "Necessitem greixar la cadena", ha reblat, recordant que fa falta que les ordres d'allunyament siguin "suficients", que es posin més braçalets antimaltractament o s'acordin més presons provisionals. "Necessitem que el sistema Viogén també encerti en la valoració del risc i incorpori la intel·ligència artificial i la humana, perquè aquesta valoració sigui concreta, personalitzada i individualitzada", ha reconegut a les portes de la celebració d'un comitè interterritorial amb les comunitats destinat precisament al repartiment de 180 milions per a lluita contra les violències masclistes.
