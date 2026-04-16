Després del seu pas per la Josep Carreras
L’investigador Manel Esteller fitxa per Sant Pau i no marxa als EUA
El científic, reconegut internacionalment en el camp de l’epigenètica i l’oncologia, liderarà un grup d’investigació dins de l’Institut de Recerca de l’hospital
Beatriz Pérez
El prestigiós investigadorManel Esteller, que va ser director científic de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) entre el 2019 i el 2024 (institució, de la qual a més va ser fundador, i que va abandonar definitivament l’octubre passat per presumptes irregularitats), és el nou fitxatge estrella de l’Institut de Recerca Sant Pau,segons ha pogut saber EL PERIÓDICO.
En aquesta institució, Esteller liderarà un nou grup d’investigació i per a Sant Pau aquesta incorporació suposa, en paraules de l’organisme, un «salt estratègic». Esteller estava a punt de marxar als EUA: preveia incorporar-se a The James Comprehensive Cancer Center de la Universitat d’Ohio el pròxim 6 de desembre. Així, el seu fitxatge per Sant Pau «reforça el compromís» de la institució per «retenir talent científic català al país».
Esteller és investigador ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) i un dels científics més reconeguts internacionalment en el camp de l’epigenètica i l’oncologia. «La seva tasca pionera ha sigut clau per comprendre com els mecanismes epigenètics –processos que regulen l’expressió genètica sense alterar la seqüència de l’ADN– influeixen en el desenvolupament del càncer i altres malalties complexes», defensa l’Institut de Recerca Sant Pau.
Per a l’organisme, la incorporació d’un científic d’aquest calibre «reforça la massa crítica de talent». A Sant Pau, Esteller impulsarà la investigació en àmbits com l’epigenètica aplicada, l’oncologia translacional i la medicina personalitzada. Segons Sant Pau, la figura d’Esteller permetrà aprofundir en les «xarxes internacionals» i contribuirà a «atraure finançament competitiu i investigadors d’alt nivell».
A l’octubre d’aquest any, fa menys d’un mes, Esteller va abandonar l’Institut Josep Carreras. La seva marxa va venir presumptament provocada pels resultats negatius d’una auditoria que analitzava presumptes irregularitats en els comptes de la institució, mala praxi i denúncies internes. Segons va dir el mateix IJC en un comunicat, la Fundació Josep Carreras va encarregar aquesta auditoria per «verificar» el destí dels fons que aquesta aporta a l’Institut.
«Els resultats de l’auditoria independent han documentat que, en alguns casos, els fons s’havien destinat a línies d’investigació científica diferents d’aquelles que, en principi, havien de ser les beneficiàries. La Fundació també va encarregar una auditoria científica a experts internacionals independents per comprovar el grau d’adhesió de la producció científica a la missió fundacional», assegurava el comunicat de l’IJC.
Abans, el juny del 2024, Esteller ja havia sigut apartat de la direcció de l’IJC després que l’Oficina Antifrau rebés tres denúncies i el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT) en rebés una quarta per «situacions anòmales » i presumptes irregularitats econòmiques.
Esteller va negar aquestes acusacions. «Quan vaig decidir el setembre del 2024 no optar a un segon terme del meu període de director de l’IJC, també vaig decidir que era l’hora d’una nova experiència , havent valorat en aquest temps les nombroses ofertes rebudes i que ara he comunicat al nostre director [Ari Melnick], que està fent una gran feina», va manifestar llavors Esteller a aquest diari. Va dir també que certes notícies publicades respecte a la seva marxa eren «malintencionades i errònies».
Manel Esteller és un dels científics espanyols més reconeguts internacionalment en el camp de l’epigenètica i la investigació del càncer. La seva reputació s’ha construït al llarg de més de dues dècades de treball pioner, amb contribucions que han tingut un impacte real en la comprensió i tractament dels tumors.
Ell va ser un dels primers investigadors a demostrar que els canvis epigenètics (no genètics) –com la metilació de l’ADN– poden silenciar gens supressors de tumors, afavorint el desenvolupament del càncer. Aquests descobriments van obrir un nou camp terapèutic, ja que els canvis epigenètics són reversibles, a diferència de les mutacions genètiques.
Ha publicat més de 600 articles en revistes de màxim impacte com ‘Nature’, ‘The Lancet’, ‘Cancer Cell’ o ‘Cell’, i és un dels científics més citats del món segons Clarivate Analytics (Highly Cited Researchers).
