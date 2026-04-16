Hospital Álvaro Cunqueiro
La justícia indemniza amb 250.000 euros un pacient amb un ictus que va patir una demora «negligent» per falta de llits
Els magistrats conclouen que l’home, que ha quedat en situació de gran invalidesa i dependència total, havia de ser intervingut "al més aviat possible", per la qual cosa veuen "una veritable infracció de la lex artis"
"L’absència de recursos assistencials per al trasllat no pot integrar un cas de risc socialment permès", afirmen sobre el que va passar en aquest cas en què s’estava davant d’una "veritable emergència mèdica"
Marta Fontán
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condemnat el Sergas a indemnitzar amb 250.000 euros un pacient que ha quedat en una situació de gran invalidesa, dependència total i amb una discapacitat del 95% després de la demora patida en una intervenció quirúrgica després de patir una hemorràgia subaracnoidal (HSA), un tipus d’ictus molt greu. Inicialment atès a l’Hospital Povisa de Vigo, el retard en el trasllat a l’Hospital Álvaro Cunqueiro, centre de referència en neurocirurgia vascular, es va deure al fet que la nit en què va succeir la greu emergència mèdica "no hi havia llits disponibles" en aquest complex, cosa que va endarrerir-hi l’entrada fins a l’endemà al matí. Els magistrats censuren aquesta situació i adverteixen que "l’absència de recursos assistencials" per a aquesta evacuació no va estar "justificada" ni pot constituir "un cas de risc socialment permès", màxim en aquest cas en què hi havia altres centres de referència a Galicia als quals portar el malalt.
Aquests fets es remunten a 2017. La jutgessa que va veure el cas en primera instància va valorar, després d’escoltar els diferents perits que van comparèixer en el judici i donar més pes a qui va comparèixer a proposta de la part demandant, que es va produir un supòsit de "pèrdua d’oportunitat" per la demora en el trasllat i de les preceptives proves diagnòstiques al Cunqueiro per "raons organitzatives" de l’hospital, imposant el pagament d’una indemnització de 150.000 euros: juntament amb el retard en el trasllat per falta d’habitacions durant aquella nit, un perit també va assenyalar que la pauta en aquest tipus d’actuacions és intervenir en horari diürn i no nocturn.
El Sergas va defensar que "esperar 24 hores" era el que s’ajustava
Els magistrats del TSXG són més contundents i conclouen, en una sentència contra la qual encara es pot recórrer davant del Tribunal Supremo, que hi va haver "una infracció clara de lex artis ad hoc", ja que el Sergas va defensar que, en tot cas i més enllà del problema amb les habitacions, "esperar 24 hores era el que s’ajustava", ja que per l’estat del pacient no s’havia d’"intervenir en calent".
"Fins i tot encara que el pacient hagués estat al Cunqueiro amb tots els mitjans materials i persones disponibles, que repetim, no existien ni en mitjans materials (els llits) ni segons un dels perits en l’ànim d’intervenir en horari nocturn, no s’hauria fet [la intervenció]", interpreten els jutges. Atès que les guies mèdiques, al contrari, "obliguen a actuar al més aviat possible", la sala conclou que no fer-ho va ser una "omissió negligent" per no aplicar correctament els protocols amb la celeritat que requeria el cas, motiu pel qual eleva la indemnització a 250.000 euros.
El pacient, representat en aquest procés judicial pel despatx de l’advocat especialista en negligències mèdiques Alfonso Iglesias, havia d’haver estat intervingut "al més aviat possible", resumeix l’Alt Tribunal gallec, atenent les guies europees i americanes sobre aquesta patologia, rebutjant així els arguments exposats pel Sergas i la seva asseguradora en els recursos d’apel·lació, que van defensar que el tractament va ser "correcte i precoç", que la literatura científica no avala que intervenir abans de les 24 hores millori el pronòstic i que les seqüeles que pateix el pacient deriven de la "gravetat extrema" de l’ictus patit.
El TSXG considera, al contrari, que l’"evacuació quirúrgica" precoç era "mandatòria", ja que s’estava davant d’un cas de "veritable emergència mèdica". La situació era de "summa gravetat" i hi va haver un retard "no justificat" del tractament quirúrgic necessari. L’abordatge havia de ser "precoç" per evitar el risc de resagnat que finalment es va produir en romandre l’aneurisma obert i sense tractament durant "temps prolongat".
