L’Ajuntament cancel·la el sopar popular del centenari del parc Güell
Gisela Macedo
L'Ajuntament de Barcelona ha decidit cancel·lar el sopar popular d'estil garden party que estava previst al parc Güell per al 26 d'abril vinent, per celebrar el centenari de la seva obertura com a parc públic, després de les crítiques de diverses plataformes veïnals que van convocar un sopar alternatiu per al mateix dia.
La iniciativa formava part dels actes per commemorar el centenari del parc Güell com a parc públic i tenia per objectiu recuperar, per una nit, l'esperit d'ús ciutadà que un dia va tenir el recinte. El sopar estava programat per al diumenge 26, exactament el dia del seu 100è aniversari com a parc públic, a les 19.00 hores.
No obstant, la proposta ha causat polèmica als barris de l'entorn i la plataforma veïnal Recuperem el Park Güell va emetre un comunicat en què criticava l'esdeveniment i denunciava que la seva organització havia sigut "opaca" i "sense ser oberta a tothom". Així, consideren contradictori celebrar un sopar popular en un parc que, segons ells, ha sigut "venut al turisme, privatitzat i restringit".
El col·lectiu va anunciar la convocatòria del seu propi sopar popular el mateix dia 26, que serviria com a mostra de protesta i rebuig de la garden party oficial. Fa anys que l'entitat denuncia la turistificació de l'entorn del parc i ha impulsat diverses manifestacions per denunciar la pèrdua de l'ús ciutadà del recinte.
Fonts de l’Ajuntament de Barcelona consultades per aquest diari recorden que el sopar era "només una de les possibles activitats relacionades amb el centenari".
