La medicina estètica abandona el bòtox i busca l’efecte natural
El 46% dels espanyols s’han sotmès a tractaments i el 30% s’ho està plantejant. El 69% de la clientela són dones i el 31%, homes, segons la Societat Espanyola de Medicina Estètica.
Nieves Salinas
El 46% de la població espanyola s’ha fet tractaments d’estètica i el 30% s’ho està plantejant. El 69% són dones; el 31%, homes, i el 19%, persones del col·lectiu LGTBIQ+. La majoria té edats compreses entre els 30 i 64 anys, així com un elevat nivell d’estudis i de renda. Les dades pertanyen a un nou Informe de percepció de la medicina estètica a Espanya, realitzat per Sigma Dos i presentat ahir a Madrid.
El treball, que va donar a conèixer la Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME), apunta a noves tendències. Entre aquestes, hi ha per exemple la caiguda del bòtox i la recerca d'efectes naturals a la cara. Es tendeix cap a la prevenció i el control de l'envelliment d'una manera equilibrada. "Ja no veiem cares congelades", van assenyalar els metges.
Més enllà dels tractaments
L'enquesta –sobre una base mostral de 2.469 persones– dona uns resultats prou interessants: més del 70% de la població coincideix en el fet que la medicina estètica s'allunya de la imatge de "frivolitat" i s'integra en un concepte de millora integral de la salut i l'envelliment controlat. Els pacients fan exercici físic, cuiden la seva alimentació i, a més, "busquen combatre els signes d'envelliment, corregir alteracions o imperfeccions i contribuir al benestar físic i emocional", va explicar el metge Sergio Fernández Mesa, de la junta directiva de SEME. De fet, vuit de cada 10 ciutadans estan d'acord que moltes persones hi recorren per millorar l'autoestima.
Segons el sector, la medicina estètica no és "cirurgia estètica". "Es tracta de pràctiques mèdiques de petit intervencionisme (en les quals es fa servir anestèsia tòpica o local i en règim ambulatori) i tècniques necessàries per a la restauració, el manteniment i la promoció de l'estètica, la salut i el benestar", assenyalen. Un terç dels pacients de medicina estètica també s'han sotmès a cirurgia estètica. D'aquests, dos de cada tres prefereixen la medicina a la cirurgia, principalment perquè és menys invasiva.
El 75% de la població és conscient que aquests procediments poden comportar riscos mèdics. "Això és un avenç molt important perquè tanca la porta a la banalització de la nostra medicina", va afirmar l'especialista Juan Antonio López, president de SEME, que expressa la seva preocupació per "l'alt desconeixement de la població" entorn de qui ha de dur a terme aquesta medicina, on acudir i les tècniques i tractaments que es poden seguir.
Hi ha "una gran confusió", remarquen els metges. "És lògic que no se sàpiga identificar entre tècniques invasives i no invasives (medicina versus cirurgia) quan ni tan sols se sap que només el metge estètic pot dur a terme els tractaments en un lloc legal específic: la U.48", van advertir. Els joves d'entre 25 i 30 anys que es fan tractaments preventius i tenen menys nivell d'ingressos i d'estudis són els que més cauen "en intrusos i llocs no legals" a causa dels preus barats.
"Cert judici"
Més de la meitat de la ciutadania percep que els tractaments estètics s'aborden amb naturalitat. No obstant, persisteix "cert judici cap als que hi recorren". Són els mateixos usuaris els que consideren en més mesura que estan plenament normalitzats (43%), en comparació amb el públic general. El 64% dels pacients afirmen haver compartit amb persones del seu entorn pròxim que s'han sotmès a algun tractament.
Finalment, l'enquesta indica que més del 86% dels usuaris declaren estar "satisfets" i "molt satisfets" amb els resultats. Pràcticament tots afirmen que les xarxes socials no serveixen per triar tractament, tot i que sí com a font d'informació. "Funciona el boca-orella i les recomanacions", van dir. A més, el paper de les xarxes respecte a la medicina estètica és considerat negatiu: la meitat de la població considera que generen pressió sobre la imatge i creen expectatives poc realistes.
