Adeu a la brioixeria i les pizzes: 4 claus per entendre els canvis en el menú escolar
Hortalisses, llegums, fruita fresca, cereals integrals i oli d’oliva seran els nous reis dels menús escolars, que limitaran alhora al mes, a tot estirar, els arrebossats, les croquetes i les pizzes
Les màquines expendents i les cafeteries dels instituts queden restringits els productes més habituals fins ara: amb greixos industrials i amb excés de calories, sal i sucre
Olga Pereda
L’obesitat infantil és un problema de salut pública que també va per classes. Afecta el 24% de nens amb pares amb estudis primaris davant el 12,4% de xavals que tenen progenitors amb estudis superiors, segons l’estadística facilitada pel dietista nutricionista Julio Basulto en el seu últim llibre, ‘Todos gordos (con perdón)’. Si hi ha un lloc on tots els nens i les nenes haurien de menjar igual (de bé) amb independència dels seus cognoms és l’escola. Aquest dijous 16 entra en vigor el reial decret de menjadors escolars, la norma que regula l’alimentació als centres educatius públics, concertats i privats.
L’objectiu és que els menús siguin més saludables i sostenibles del que eren fins ara. La norma va ser publicada fa un any al BOE i les direccions escolars han comptat amb un període d’adaptació per ajustar-se al disseny dels nous menús. La normativa afecta els centres que imparteixin 2n cicle d’infantil, primària, educació especial, ESO, batxillerat i FP bàsica o mitjana. Aquests són algunes de les mesures que inclou el decret.
Fonts del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 –impulsor de la normativa– recorden que Espanya el primer productor de la UE de fruites i hortalisses, amb més del 26% de la producció europea, i el setè a nivell mundial. No obstant, el percentatge de menors que compleixen les recomanacions de consum diari de fruites i verdures (400 grams o 5 porcions de fruita i/o verdures al dia) és molt baix. Menys de la meitat dels escolars consumeixen fruita diàriament i el consum de verdures és encara menor. «L’entorn escolar és clau per estimular comportaments i patrons alimentaris saludables que poden mantenir-se fins a l’edat adulta», insisteixen aquestes mateixes fonts.
Hortalisses, llegums, fruita fresca, cereals i oli d’oliva seran els nous reis dels menús escolars, que també apostaran perquè els aliments siguin frescos (en lloc de congelats), de temporada i de proximitat. Gairebé la meitat de les racions de les racions de fruites i hortalisses hauran de ser de temporada, i almenys el 5% han de correspondre a la producció ecològica (dos plats principals ecològics al mes). La norma impulsa una reducció del desaprofitament alimentari, així com utilitzar tècniques culinàries més saludables (enfornats davant fregits) i limitar els envasos monodosi (per generar menys plàstics).
El programa ‘Menjadors Escolars més Sanos i Sostenibles de Barcelona’ ja fomenta un model de menjador escolar amb menys carn vermella i processada, més proteïna d’origen vegetal, i més presència de productes de temporada i proximitat.
Les hortalisses i llegums seran presents en primers plats dels menjadors escolars de tot Espanya. El peix s’oferirà d’una a tres vegades per setmana, variant entre el blanc i el blau. El peix és present als menjadors escolars, però l’assignatura pendent continua sent la varietat més interessant des del punt de vista nutricional, el peix blau. El recent informe ‘Menjadors Escolars a Espanya’ revela que gairebé el 80% de les cantines de les escoles compleixen les recomanacions oficials sobre la ingesta de peix: entre 5 i 8 racions al mes. No obstant, la xifra es refereix gairebé exclusivament al peix blanc (sobretot, lluç). La varietat més absent és, precisament, la que més omega-3 conté, el peix blau. Per exemple, salmó, sardines, verats i anxoves. Els carbohidrats saludables (fibra inclosa) venen dels llegums, la fruita seca, les verdures, les fruites i els cereals integrals. Peix, ous i lactis aporten a l’organisme proteïnes (saludables) mentre que l’oli d’oliva, l’alvocat i el peix blau són fonts de greixos bons.
Els ous s’oferiran d’una a dues vegades a la setmana i de carn hi haurà un consum màxim de tres racions setmanes (una d’elles podrà ser carn vermella). La carn processada (salchichas, per exemple) quedarà limita a dues vegades al mes. De postres, sempre o gairebé sempre hi haurà fruita fresca.
Els alumnes prendran pa integral almenys dues vegades per setmana (la resta pot ser blanca) mentre que cereals integrals, com arròs i pasta, se serviran quatre vegades al mes. Els plats precuinats, com pizzes, croquetes o altres arrebossats, se serviran, com a màxim, una vegada al mes. La sal, ni rosa ni de l’Himàlaia. Serà sal ideada i se servirà amb moderació. La fruita seca enters estaran completament prohibits, com fins ara, per als menors de sis anys per risc d’ennuegada. Als grans, tampoc és habitual que els donin fruits secs als menjadors atesa la quantitat d’al·lèrgies que hi ha i la perillositat que suposa que un nen al·lèrgic tingui el més mínim contacte amb algú que hagi pres fruita seca.
A les màquines expendendores – prohibides a infantil i primària – i a les cafeteries queden restringits els productes més habituals fins ara: calòrics i amb greixos industrials, excés de sal i sucre. Com a regla general, per porció no han de superar les 200 kcal i estaran vetades les begudes amb més de 15 mg de cafeïna per 100 ml. El decret també reforça l’accés a l’aigua d’aixeta. Als patis hi ha d’haver fonts gratuïtes d’ aigua potable i als menjadors, gerres d’ aigua quan el subministrament ho permeti. Al menú escolar, com fins ara, l’aigua és l’única beguda permesa.
Com recorda Basulto, tot aliment que tingui més d’un 10% de sucre, en el cas dels sòlids, o més d’un 5%, al líquid, és malsà. Tot aliment que tingui 1 gram de sal per 100 grams, en el cas dels sòlids, o més de 0,25 g per 100 ml als líquids, també és malsà.
La brioixeria industrial, present fins ara en moltes d’aquestes màquines, són un producte processat, amb molt sucre afegit i química pura. «Els fa pujada d’energia, però la assimila en 20 minuts i els baixa en picat. Això els provoca ansietat, una muntanya russa emocional que els demana menjar més. La toxicitat d’aquests productes exerceix de disruptors endocrins, una cosa molt important perquè les hormones són responsables del benestar emocional», explica la neuropsicòloga infantojuvenil María Luisa Ferrerós.
Un altre punt important és l’adaptació a necessitats especials. Els centres han d’oferir menús especials per a alumnat amb al·lèrgies, intoleràncies o altres malalties sempre que el menor tingui un certificat mèdic tot i que també s’oferirà als que així ho demanin per motius ètics o religiosos. Si no poden elaborar-los, han de disposar de mitjans adequats per conservar i escalfar el menjar portat de casa sense risc per a la salut. Espanya té més de 386.000 alumnes musulmans i el menú específic és una opció cada vegada més freqüent. Un fullet informatiu elaborat per Drets Socials recorda que a la cuina del Col·legi Sagrados Corazones d’Alacant, i en moltes més escoles, preparen menús especials com el ‘halal’, que significa «permès’ en àrab.
Mentrestant, gairebé un centenar d’escoles a Espanya ja ofereixen menús vegans amb tres pilars clau: ètica, sostenibilitat i salut. El fullet ministerial posa com a exemple l’Escola Lluçanès (Prats de Lluçanès, Barcelona), que participa en el programa Mengem d’aquí per a la promoció d’una alimentació sana i sostenible.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona