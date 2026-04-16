Més temporada de banys, més calendari de risc
Els bombers adverteixen d’un augment de les operacions de rescat en platges, rius i embassaments en moments de l’any en què, temps enrere, aquest tipus de serveis eren poc habituals. El cos es mostra preocupat perquè el nombre d’ofegats no disminueix.
Guillem Costa
La temporada de bany ja no es limita a l’estiu. L’augment de les temperatures i l’ús cada vegada més intensiu d’espais aquàtics interiors com rius navegables i embassaments ha ampliat el calendari de risc i obliga els bombers a intervenir en moments de l’any en què, temps enrere, aquest tipus de serveis eren poc habituals. D’aquesta manera, no només la crisi climàtica i l’exposició i vulnerabilitat davant les riuades, sinó també un canvi d’hàbits, contribueixen al repunt de serveis aquàtics que viuen els Bombers de la Generalitat.
"Com que fa més calor, més gent es banya al mar i en espais d’interior i la temporada de bany s’allarga", resumeix el subinspector Oriol Pellisa. La nova dinàmica es tradueix, any rere any, en un increment sostingut de l’activitat operativa del cos: "Fem cada vegada més rescats i salvaments en períodes com Setmana Santa, els ponts de tardor o jornades de calor fora de l’estiu estricte". En els últims 10 anys, augmenten les intervencions a les platges i també en espais navegables en piragua com el riu Ebre.
A la bonança meteorològica, que sovint coincideix amb dies de mala mar, se suma la gran exposició turística de moltes zones que tenen una "intensa relació" amb l’aigua. "Els serveis de salvament a l’aigua són més exigents des del punt de vista tècnic però també pel volum", manifesta el subinspector.
El risc, que es manté any rere any, obre la porta a replantejar la resposta sobre el terreny. En molts d’aquests llocs, no hi ha vigilància permanent ni serveis de socorrisme, cosa que incrementa la vulnerabilitat quan es produeix una emergència. "Tot i que hi hagi un parc de bombers a prop, aquest tipus de serveis depenen de pocs minuts", afirma Pellisa.
Fonts dels Bombers confirmen que cada vegada hi ha més persones que estan en contacte amb l’aigua durant més mesos al llarg de tot l’any i es proposen millorar la prevenció i també la distribució dels seus recursos: "El repte no passa únicament per reaccionar quan es produeix una emergència, sinó per assumir que el mapa del risc, i també el calendari, ha canviat". En les jornades que s’han celebrat aquesta setmana a Amposta, bombers i experts comparteixen experiències i solucions per afrontar amb més garanties els rescats aquàtics, però també estudien com repensar els recursos, la preparació i la prevenció.
Compra d’embarcacions
Un exemple d’això és la compra de 17 embarcacions de diferent tipologia i una moto d’aigua prevista en el Pla Estratègic de Bombers 2030. No obstant, el subinspector alerta que no n’hi ha prou amb tenir més material i recursos, sinó que cal analitzar com distribuir-ho i com utilitzar-ho, tenint en compte que els rescats aquàtics, entre inundacions inesperades i ofegaments a la platja, ja no es concentren només a l’estiu. Aquest nou escenari preocupa tant els bombers com Protecció Civil. Pellisa ho compara amb els accidents de trànsit: "Som conscients que és un problema, però les víctimes no es redueixen i no resolem la situació", admet.
