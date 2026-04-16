Més de la meitat de les multes a conductors amb domicili estranger queden impagades a Catalunya
La Guardia Civil vigila el uso de gafas inteligentes para copiar en el examen del carnet de conducir: no son solo multas
Més de la meitat de les multes a conductors amb domicili estranger romanen impagades en els últims tres anys, segons ha revelat el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel. La xifra concreta és del 58,3%, que contrasta amb el 34% respecte dels residents a Espanya.
A més, més d’un terç de les multes imposades en aquest període no es van pagar voluntàriament. Amb dades del mes passat facilitades per Trànsit a l’ACN, el nombre d’expedients sancionadors en els tres últims anys va ser de 4.366.260, dels quals se n’han pagat per la via voluntària 2.779.081, de manera que el 36,4% dels conductors multats no han abonat els imports de més d’un milió i mig de sancions restants.
Lamiel ha explicat que en aquests casos els expedients van a la via executiva i és l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) qui s’ocupa de fer els cobraments.
Gairebé 1,5 milions d’expedients
Trànsit té registrats un total d'1,46 milions d’expedients l’any passat, un 8,1% més que el 2024, però un 4,7% menys que el 2023. El mes passat, un 43,2% de les sancions imposades el 2025 encara estaven pendents, un volum més alt que l’any 3% continuen impagades referents al 2024, i un 30% de les incoades el 2023. En última instància és l’ATC qui, de manera coordinada amb l’SCT, fa el cobrament.
Per demarcacions, els volums d’impagaments són dispars: en els últims tres anys, les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre lideren la classificació, amb un 41,1% de les multes imposades que no es paguen voluntàriament, una xifra que supera el mig milió.
El 37% dels infractors de les comarques de Barcelona tampoc no han liquidat les sancions, cosa que representa 1,3 milions de conductors —tenint en compte només les del 2025, els impagaments s’acosten a la meitat—. El percentatge a Girona en els últims tres anys és del 34,3%, per sota de la mitjana catalana, i Lleida tanca el rànquing amb el 29,6%, de manera que set de cada deu multats de les comarques de Ponent paguen les sancions. En conjunt, les comarques barcelonines acumulen pràcticament tantes sancions com Girona, Lleida i Tarragona sumades.
Sistema de cobrament a estrangers
D’altra banda, nou de cada deu expedients per infraccions a la carretera són a conductors amb domicili a Espanya, de manera que dels 4,3 milions de sancions entre el 2023 i el 2025, 426.030 són a persones que viuen fora de les fronteres de l’Estat. El 58,3% de les multes a persones que viuen a l’estranger no han estat abonades, xifra que contrasta amb el 34% respecte dels residents a Espanya. Els percentatges dels estrangers no baixen de la meitat d’impagaments en cap dels anys analitzats, i el 2025 pugen al 63,8% amb dades del mes passat.
Lamiel explica que tenen un sistema de cobrament a estrangers a través d’una empresa que «envia la multa als titulars dels vehicles en el seu idioma» i, de vegades, des del mateix país. «Això fa que la persona que rep la multa se senti una mica més interpel·lada», continua. Per aquesta via, es recupera un «import destacable» d’unes sancions que, si no fos així, «es podrien donar per perdudes».