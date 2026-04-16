Al barri de Cerdanyola
Els Mossos detenen un home per dos robatoris a l’interior de dos vehicles a Mataró
La policia catalana assegura que es tracta de la setena detenció per motius similars de l’individu des del 9 de febrer
El Periódico
Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mataró van detenir, el 14 d’abril, un home de 30 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb força a l’interior de dos vehicles. Cap a les 00.30 hores, un testimoni va alertar que un home acabava de trencar el vidre d’un cotxe que es trobava estacionat a la cruïlla dels carrers Verge de Paloma amb Jaume I, al barri de Cerdanyola.
Gràcies a la descripció de com anava vestit l’autor dels fets, una patrulla dels Mossos d'Esquadra el va localitzar al carrer Marató, molt a prop d’on havien succeït els fets. En escorcollar-lo li van trobar unes ulleres de sol, un ambientador de cotxe, encenedors i altres objectes que presumptament acabava de sostreure de dos vehicles que havia forçat. També duia a sobre una eina especial per trencar vidres de vehicles.
Per aquests motius, l’home, que acumula nombrosos antecedents policials, va quedar detingut com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a l’interior de vehicle. És la setena vegada, des del 9 de febrer, que se’l deté per fets similars.
Els Mossos d'Esquadra relacionen la detenció amb les patrulles 'guilla', conjuntes amb la Policia Local de Mataró: "Aquestes detencions són fruit de la intensificació del patrullatge dirigit a prevenir aquesta tipologia delictiva al barri de Cerdanyola". El detingut va passar aquest dimecres a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Mataró.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona