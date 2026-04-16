Òbit
Mor als 13 anys María Caamaño Núñez, símbol de la lluita contra el càncer infantil
La 'Princesa Futbolera Guerrera' va aixecar l’última Eurocopa a Cibeles durant la celebració de la Selecció Espanyola de Futbol
EFE
La salmantina María Caamaño Núñez, símbol de la lluita contra el càncer infantil i coneguda com la 'Princesa Futbolera Guerrera' des que va aixecar l’última Eurocopa a Cibeles durant la celebració de la Selecció Espanyola de Futbol, ha mort el matí d’aquest dijous als 13 anys a conseqüència del sarcoma d’Ewing que li van diagnosticar als 7 anys.
"La situació de M4RIA va empitjorar força i ha estat lluitant molt, fins a l’últim segon per tirar endavant, però aquestes coses no es poden controlar. Des d’aquest matí, M4RIA ja està descansant", ha anunciat la seva família al compte oficial i públic de la nena a la xarxa social Instagram.
María Caamaño va rebre el Premi Castella i Lleó dels Valors Humans i Socials 2024 pel projecte solidari de la seva associació 'La Sonrisa de María', per a la recaptació de fons destinats a la investigació contra el càncer, així com per la seva "bondat, generositat, fortalesa i empatia".
"És un reconeixement al que estem fent, ens vam ficar en això perquè les famílies necessiten ajuda, perquè se sàpiga que hi ha malalties que no estan investigades. Quan un tumor no està investigat, tens dues opcions, o esperes o intentes lluitar per intentar que s’avanci", explicava aleshores el seu pare, Juan Caamaño.
María patia sarcoma d’Ewing, un càncer catalogat com a malaltia rara amb especial incidència en els nens i joves, i rebia un tractament experimental a l’Hospital Infantil Universitari Niño Jesús de Madrid.
"El cel té ara el somriure més bonic. María, exemple de superació, valentia i força malgrat la seva curta edat, ens ha deixat i no existeixen paraules per expressar tanta tristesa. El meu suport i afecte a la seva família, especialment als seus pares i a la seva germana, als seus amics i afició.** Estem al vostre costat. #DEP**", ha escrit aquest dijous al seu compte de Twitter el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco.
