Educació inclusiva
El Parlament demana personal "suficient i estable" als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats especials
La resolució ha tirat endavant amb el vot a favor de tots els grups excepte Vox i Aliança Catalana
ACN
El Parlament reclama que els centres educatius comptin amb "recursos humans suficients, estables i especialitzats" per garantir la "disponibilitat efectiva" en l'atenció a les "situacions complexes" que afectin l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Ho ha fet amb l'aprovació d'un punt d'una moció d'ERC sobre l'educació inclusiva que reclama també fixar "mecanismes de suport immediat amb protocols clars d'activació" i amb "terminis màxims de resposta". El punt ha tirat endavant amb el vot a favor de tots els grups excepte Vox i Aliança Catalana.
També s'ha aprovat un altre punt que demana dotar les plantilles dels centres "en funció de la complexitat" i de la "concentració d'alumnat amb necessitats educatives especials" i "reforçar la provisió de recursos intensius als centres amb elevada complexitat", amb ràtios màximes d'alumnat per aula i els professionals suficients per garantir una atenció educativa inclusiva "efectiva".
Mecanismes de coordinació
La moció demana reduir i simplificar els tràmits administratius i tenir "criteris clars", així com "mecanismes de coordinació entre serveis educatius, sanitaris i socials" i entre les diferents administracions.
El text també aposta per incloure la detecció de possibles dificultats visuals dins dels protocols d'observació pedagògica i d'atenció primerenca als centres, i per la flexibilització de currículums i durades en etapes postobligatòries, amb l'establiment de criteris sobre quan s'ha de fer un pla individualitzat a l'alumnat amb necessitats especials.
Més recursos als centres amb elevada complexitat
D'altra banda, la cambra demana crear contractes programa per dotar de més recursos els centres amb elevada complexitat, incrementar les hores de coordinació i de tutoria del professorat i les hores de lideratge pedagògic de les direccions als centres, i garantir la incorporació "efectiva" de la figura de la infermera escolar.
Finalment, el Parlament demana implementar equips de suport intern amb presència estable als centres, garantir un transport escolar accessible i promoure la participació de l'alumnat amb necessitats especials en totes les activitats dels centres i en els espais educatius fora de l'escola, com colònies o activitats extraescolars.
