Risc de reincidència
Els Mossos vigilaran un pres perillós reincident que surt aquest dijous de la presó de Lleida
La Fiscalia ordena un seguiment "no invasiu" a Dino Marcello Miller, condemnat per tres assassinats i reincident en atracaments violents
EFE
Els Mossos d'Esquadra faran una vigilància discreta a Dino Marcello Miller, un pres considerat perillós i no rehabilitat, que sortirà aquest dijous de la presó de Lleida. La Fiscalia de Lleida ha ordenat aquest seguiment després de rebre diversos informes de la direcció del centre penitenciari que alertaven que l’intern no s’ha rehabilitat ni ha seguit cap tractament durant la seva estada a la presó. De fet, Miller ja va mostrar intenció de delinquir en un anterior i breu permís penitenciari.
Antecedents i reincidència
Miller va ser condemnat a 64 anys de presó per tres assassinats i diversos atracaments. Després de complir 22 anys de condemna efectiva, va sortir en llibertat el desembre del 2020. Ja aleshores, la direcció de la presó va advertir de l’alt risc de reincidència.
Amb prou feines quatre mesos després, va ser detingut per atracar dos supermercats a Lleida. Els Mossos el van arrestar el 23 d’abril del 2021 a la Rambla d'Aragó, després de dos robatoris comesos en una setmana en els quals va obtenir un botí de 1.400 euros.
En el moment de la detenció, duia una pistola simulada. Per aquests fets va ser jutjat i ha romàs quatre anys més a la presó.
Seguiments no invasius
Els Mossos d'Esquadra fan cada any un seguiment "no invasiu" a prop de 150 condemnats per delictes violents que surten de la presó amb alt risc de reincidència. En molts casos, es tracta de persones condemnades per agressions sexuals o violència de gènere.
Aquest control l’ordena la Fiscalia a partir de la informació facilitada pel Departament de Justícia, que avalua els reclusos que finalitzen condemna per delictes greus i poden tornar a delinquir.
El 2025, Justícia va analitzar a Catalunya 230 excarceracions de delinqüents amb risc de reincidència i va remetre 176 casos a les fiscalies provincials, que són les que decideixen si s’aplica aquest tipus de vigilància i durant quant de temps.
Només a la província de Barcelona, la Fiscalia va acordar mesures de seguiment per a 94 delinqüents, en 48 casos durant un període d’entre sis mesos i un any, i en 21 casos durant més d’un any.
La majoria d’aquests perfils corresponen a condemnats per violència masclista o familiar, principalment contra la mateixa mare, i per agressions sexuals, àmbits en què els programes de reinserció presenten menys eficàcia.
