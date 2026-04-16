Nou cas
Un intern en presó preventiva a la presó de Ponent se suïcida a la seva cel·la
Es tracta del quart suïcidi registrat a les presons catalanes aquest any
ACN
Un intern del Centre Penitenciari de Ponent (Lleida) s’ha tret la vida a la seva cel·la la matinada d’aquest dijous, segons el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.
Es tracta d’un reclús que es trobava en situació de presó preventiva. Segons el protocol establert, els fets s’han comunicat a l’autoritat judicial i s’ha obert la investigació corresponent per aprofundir en les circumstàncies de la mort. L’intern no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis en el moment del succés, atès que no s’havien detectat indicis que justifiquessin la seva posada en marxa. Es tracta del quart suïcidi registrat en centres penitenciaris catalans aquest 2026.
"Un fracàs del sistema"
La conselleria ha lamentat profundament la mort de l’home i ha traslladat el seu condol als familiars. En aquest sentit, ha expressat que "qualsevol suïcidi en un centre penitenciari és un fracàs del sistema".
El Departament analitzarà les circumstàncies de la mort per reforçar la prevenció del suïcidi als centres penitenciaris i valorar l’adopció de mesures addicionals per evitar la proliferació d’aquests casos.
Per la seva banda, el centre ha activat els mecanismes interns previstos per acompanyar els professionals i els interns que ho requereixin.
