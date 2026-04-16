La gestió dels recursos hídrics
Sequera extrema a Catalunya: ¿quanta aigua consumeix un camp de golf?
El riego anual de los campos de golf catalanes equivale al agua consumida por todos los barceloneses en 46 días
Guillem Costa
¿Com pot ser que es continuïn regant els camps de golf si estem en plena sequera? És una de les preguntes que sorgeixen després que el Club de Golf de Caldes de Malavella hagi demanat formalment construir un nou camp per poder organitzar la Ryder Cup 2031, segons ha avançat EL PERIÓDICO. Una petició que ja ha rebut el no rotund del Govern uns dies després que el president, Pere Aragonès, qualifiqués la sequera del «problema més greu de Catalunya».
La resposta sobre el consum dels camps de golf té xifres exactes: segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a les quals ha accedit aquest diari, els camps de golf de Catalunya consumeixen 7,9 hectòmetres cúbics a l’any. Això equival a 8.000 milions de litres, és a dir, que amb l’aigua que s’utilitza per regar l’herba del golf es podria omplir l’embassament de Riudecanyes, que ara mateix està gairebé sec.
Si ho comparem amb el consum dels habitants de <strong>Barcelona</strong>, per posar-ne un exemple, la cosa quedaria així: l’aigua que s’utilitza per regar camps de golf és equivalent al que gasten els habitants de Barcelona (1,6 milions de persones) en un mes i mig.
¿Per a què es regenera?
D’aquests gairebé 8 hectòmetres cúbics, la major part, 5 hectòmetres, és aigua regenerada. Això, segons les dades de l’ACA, mostra que el 10% de tota l’aigua que es regenera a Catalunya s’utilitza per regar camps de golf. Actualment, de la vintena d’estacions de regeneració d’aigua que hi ha a Catalunya, sis contemplen usos recreatius de l’aigua. D’aquestes sis, quatre estan situades a la Costa Brava. Alguns grups ecologistes consultats consideren que aquesta aigua regenerada es podria utilitzar per mantenir els cabals ambientals dels rius o per reforçar les zones humides.
2,6 hectòmetres cúbics més procedeixen de pous propis. De l’aigua que es treu de pous, en situació d’excepcionalitat, només es pot utilitzar la meitat de la que s’utilitzaria en situació de normalitat. Després hi ha 0,3 hectòmetres cúbics que sí que venen de la xarxa de distribució d’aigua potable: s’utilitzen per a lavabos, cuines i dutxes. Mai per regar la gespa.
Xalets i piscines
Això és el consum únicament del reg. Els complexos de golf solen consumir molta més aigua perquè en alguns casos, com Caldes de Malavella, inclouen xalets, hotels i diversos equipaments, com per exemple una piscina.
Els dos camps de golf que hi ha a Caldes de Malavella utilitzen 200 milions de litres cada any (un 2,5% de l’aigua que s’utilitza per regar tots els camps de golf catalans). Aquesta quantitat d’aigua augmentaria amb l’ampliació del ‘resort’ i la construcció del nou camp, tot i que no es requerirà cap concessió addicional per part de l’ACA.
Aigua de la depuradora
L’empresa que gestiona l’espai, que abans es deia PGA Catalunya i ara Camiral Golf & Wellness, assegura que tota l’aigua que consumeixen és regenerada des de la inauguració del seu camp el 1999.
«És la nostra prioritat i el nostre ADN. I així continuarà sent», afirma David Plana, CEO de l’empresa, en declaracions a EL PERIÓDICO. «Utilitzem la depuradora de Caldes de Malavella i una que és nostra», reivindica. Detalla que l’aigua que es consumeix al ‘resort’ no va directa a la claveguera: «Es reutilitza per regar l’herba». Cada vegada esperen ser més eficients en l’ús de l’aigua: «Continuem innovant en aquest aspecte i canviarem la gespa actual per una varietat que s’adapta millor a les altes temperatures i a les aigües depurades».
També reduiran àrees de reg i assenyalen que gestionen el seu ‘resort’ com si fos «un parc natural». El 2015 van incorporar un biòleg que treballa per reintroduir espècies autòctones de flora i fauna: per exemple el peix espinós als llacs del ‘resort’.
Planas destaca la importància de poder celebrar un esdeveniment com la Ryder Cup 2031, però el condiciona a l’ampliació del ‘resort’: «Es necessiten més instal·lacions perquè, si no, no hi haurà prou espai per a grades, lavabos, restaurants, mitjans de comunicació, pàrquings, etc.».
