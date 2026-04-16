Agressió sexual
Rebaixen de 12 a 8 anys de presó per al propietari d’un gimnàs acusat de violar la seva "nòvia virtual" després de convèncer-la de venir a Espanya des de Veneçuela
No va demanar ajuda fins que en l’exploració mèdica van aparèixer els primers indicis. En el judici, celebrat ahir, la jove va declarar rere un biombo per no tornar a veure el seu agressor, que va negar els fets i ho va atribuir tot a una venjança de l’exdona del propietari del gimnàs
Miguel Pérez
Caracas, República Dominicana, Madrid i València. Aquest va ser el recorregut d'Eliana -nom fictici- fins que va trobar el calvari en un gimnàs de la província de València. Entre plors, trencada per dins i nerviosa, va explicar ahir la seva experiència rere un biombo per no haver de tornar a creuar la mirada amb qui s’havia aprofitat de la seva vulnerabilitat.
Eliana i el seu agressor es van conèixer per internet el 2019. La seva intenció era venir a Espanya el 2020, però la Covid va truncar els seus desitjos malgrat que ell li havia regalat els passatges i van trencar la relació. No va ser fins al 2021 que van reprendre de nou la relació. Ell era propietari d’un gimnàs "sense ventilació" que sempre tenia la porta oberta per airejar-se. A dins, a més, hi havia un espai de perruqueria i un altre de manicura, per això va posar un anunci en una plataforma d’internet on, segons va explicar ahir davant del tribunal, "necessitava una esteticista". Eliana hi va picar i hi va caure.
El seu agressor la va rebre a l’estació d’autobusos. Una rebuda que a Eliana no li va agradar, ja que no hi va haver abraçades ni preguntes més enllà d’un petó i el típic puja al cotxe. "Havia de ser més afectuós. La manera com em va fer el petó no és afectuosa", reconeixia ahir, entre llàgrimes, la mateixa Eliana, que va viatjar amb la seva parella virtual a un domicili de Sueca.
Eliana només pensava a dutxar-se i descansar després d’un viatge tan llarg. En sortir del bany, sempre segons la versió de la denunciant, l’agredeix sexualment amb mans i objectes que van des de consoladors fins a boles xineses, tot alhora, causant-li molt de mal i un dolor intens, ja que no la va poder penetrar per manca de lubricació, cosa que no va suposar cap impediment perquè li introduís al cos les joguines sexuals que ell tenia a la seva habitació.
Les agressions van continuar, almenys, durant tres dies, ja que ell "va tornar a treure coses que em van fer mal" i l’únic que Eliana volia era "parlar amb la meva família". El seu agressor la va portar al gimnàs que regentava i, en una sala a part, diu, la va tornar a agredir sexualment amb un altre consolador fins al punt d’explicar que "jo em tancava", en al·lusió al fet que el seu cos rebutjava aquelles pràctiques i ell va continuar malgrat que "em feia mal i tenia febre".
Eliana tenia por perquè, tot i que va cursar estudis universitaris, prové d’una família humil i és la novena dels seus germans. És conscient que a la seva Veneçuela natal hi ha corrupció en diferents nivells, des dels policials fins als judicials, i ella mateixa ha estat víctima de diversos robatoris, per la qual cosa, en arribar a Espanya, es pensava que funcionava igual, d’aquí que no demanés ajuda al primer símptoma del que li estaven fent.
Una dona la va ajudar
Aquesta veneçolana, que no era capaç de denunciar el seu agressor i que l’acompanyava sempre, fins i tot li va donar un telèfon, i així va aconseguir acudir a una prova per a una feina. Això sí, acompanyada en tot moment pel propietari del gimnàs, segons es va explicar ahir en el judici. Però va ser quan feia tasques de neteja i atenció a casa d’una "senyora", gràcies a la feina que li va buscar una coneguda, que van aconseguir portar-la al metge a Chiva. Va ser aquí quan va començar a entreveure que podia sortir d’aquell bucle.
I li va costar perquè l’acusat, va dir, "no em permetia parlar amb la meva família. Em deia que tenia molts contactes amb jutges, policies, cosa habitual al meu país pel grau de corrupció que hi ha", explicava Eliana, que va haver de fer una pausa en la seva declaració per eixugar-se les llàgrimes en recordar el patiment que va passar.
Els veïns no la van sentir mai
Com a testimonis també van desfilar ahir per l’Audiència de València el veí i president de la comunitat; un client del gimnàs i la seva dona per intentar desmuntar la tesi que Eliana havia estat víctima de diverses agressions sexuals per part del propietari del gimnàs o que havia estat tancada en una habitació. Així les coses, el president veïnal va reconèixer que a l’acusat "el conec de l’escala perquè jo soc el president de la comunitat", si bé, a preguntes de la Fiscalia, va explicar que l’acusat feia cinc o sis anys que residia a l’edifici, però desconeixia si treballava, si estava casat o si anava al domicili amb alguna dona. Va recordar que mai no va sentir cap crit d’auxili ni ningú demanant ajuda, tot i que a través de les parets se sent tot o fins i tot, en haver passat al setembre, les finestres encara estaven obertes perquè no feia fred. Una afirmació que va preocupar l’acusació, ja que no entenia com podia recordar certes coses de dates concretes del 2022 i no saber què havia sopat el mes passat. Aquí es va destapar que la defensa de l’acusat és l’administradora d’aquesta comunitat de veïns: "I jo li ho vaig preguntar aquell dia, per això ho recorda", va dir l’advocada en un intent de salvar la situació incòmoda.
Una clienta del gimnàs també va ajudar poc l’acusat en embolicar-se i no aclarir si va ser ella qui va veure Eliana passejar-se pel gimnàs mentre es feia la permanent o es tenyia els cabells, o si va ser el seu marit -també client del local- qui en va fer la broma de tenyir-se la barba. Al final no va quedar clar si la dona va veure Eliana o si va ser el seu marit qui la va veure i li va fer aquell comentari. La noia, que havia acudit com a testimoni, abandonava la sala nerviosa i a punt de plorar.
Estrès posttraumàtic crònic
La defensa de l’acusat va basar el seu argumentari en els motius pels quals la víctima no va demanar ajuda ni a l’habitatge de Sueca, ni als bars, ni passejant pels carrers o per la platja de Cullera. L’acusació particular va deixar clar que no se li podia demanar a la víctima que fos una heroïna pel carrer quan anava amb ell; de fet, assenyalava que el seu deteriorament físic és notable des que la va assistir per primera vegada i avui -per ahir-. A l’aire va quedar la pregunta de com havia d’escapar si no tenia com fer-ho.
El que sí que van certificar ahir els professionals és que Eliana presenta tots els patrons d’una simptomatologia d’estrès posttraumàtic crònic, ja que arrossega tristesa, plor, intents de suïcidi, problemes per dormir, o fins i tot queixes somàtiques que causen un malestar real.
Així les coses, dels 12 anys que demanava la Fiscalia, aquesta rebaixava la petició de pena a 8 anys de presó en no contemplar, després de la celebració del judici, que Eliana fos una persona vulnerable i que aquella relació virtual fos anàloga a la convivència de parella.
En el torn de l’última paraula, l’acusat no en va fer ús i el judici va quedar vist per a sentència.
