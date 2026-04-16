Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cadàver a la BaellsCal MarcelinoLab_06Menú escolar6 restaurants recomanatsRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Monuments

Entrades gratis a Barcelona per Sant Jordi: el requisit per accedir a la Sagrada Família, Torre Glòries i Colom

Vista de la Sagrada Família des del Mirador de la Torre Glòries. / Ferran Nadeu / EPC

El Periódico

Barcelona

Barcelona celebra el Dia de Sant Jordi, el pròxim 23 d’abril, amb una proposta especial per a totes les persones que es diuen Jordi, Jordina, Jorge, Georgina i les seves variants en altres idiomes. Durant la jornada, podran entrar gratis o amb ofertes especials a tres dels llocs més emblemàtics de la capital catalana: la Sagrada Família, la Torre Glòries i el Mirador de Colom.

A la Sagrada Família, les persones amb aquests noms podran entrar totalment gratis el 23 d’abril juntament amb un acompanyant. Per accedir-hi serà imprescindible fer reserva prèvia a través del web oficial del temple, ja que l’entrada estarà subjecta a les diferents franges horàries i a l’aforament disponible.

El Mirador de Colom també se suma a la celebració amb accés gratuït per als homenatjats en el seu dia, i els seus acompanyants tindran un 50% de descompte en l’entrada al monument. Des del seu mirador es poden contemplar vistes del Port Vell, la Rambla i tota la façana marítima de la ciutat. La promoció estarà vigent el 23 d’abril només al matí, de 8.30 a 13.15 hores, i caldrà presentar el DNI o document d’identitat.

Per la seva banda, la Torre Glòries amplia la iniciativa durant diversos dies. Del 23 al 27 d’abril, en horari de 10.00 a 21.00 hores, les persones amb aquests noms tindran una oferta de 2x1, per accedir al mirador amb un acompanyant, pagant només una entrada. Des d’allà, es pot gaudir d’una panoràmica completa de tota Barcelona, que permet contemplar, entre altres punts, la Sagrada Família, el front marítim o el Tibidabo. En aquest cas no cal reserva prèvia, tot i que sí que serà obligatori presentar un document d’identitat.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Hegseth assegura que l'Exèrcit dels EUA està llest per reiniciar els atacs si l'Iran "no accedeix a un acord"

Tallada la C-14 a Organyà per un accident entre dos turismes

Els periodistes italians, en vaga per la falta de renovació del conveni col·lectiu

Castellbell completa la primera fase de rehabilitació del cementiri municipal

Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula de 'Els Beatles': aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting

Sallent ensenyarà la nova residència aquest dissabte amb una jornada de portes obertes

Gepac y BeOne Medicines impulsan 'Cuidado con las Palabras' para concienciar sobre el uso del lenguaje bélico en cáncer

Surt de la presó el veí en cadira de rodes de Bon Pastor acusat de matar un lladre

