Memòria reconstruïda
Set dones i un jove fan el primer pas per «reconstruir» un poble deshabitat
Els vuit alumnes seleccionats per al programa mixt de formació i ocupació de paleta recuperaran carrers i «emblemes» com l’antiga «pica»
M.J. Cachazo
Set dones i un jove de 18 anys han assumit amb il·lusió el repte de «reconstruir» la memòria d’Otero de Sariegos,el poble de Zamora deshabitat des del 2003, però no oblidat. Els vuit alumnes seleccionats per al programa mixt de formació i ocupació a la branca de feina de paleta s’han implicat activament en el projecte ideat per l’Ajuntament de Villafáfila al qual pertany Otero de Sariegos, amb la intenció que recuperi el seu encant malgrat la despoblació i que, en un futur, es converteixi en un enclavament turístic de primer ordre perquè, per la seva privilegiada ubicació, facilita l’observació de les aus que es concentren a les Llacunes de Villafáfila.
El coordinador del programa mixt, Jesús Salvador, va destacar que, fins al 30 de novembre, els vuit alumnes seleccionats pel Servei Públic d’Ocupació de Castella i Lleó rebran formació teòrica sobre feines de paleta, que es complementarà amb un treball pràctic, amb el qual «aportaran el seu gra de sorra» per preservar la memòria d’Otero de Sariegos. Va destacar el coordinador que en el programa hi participen set dones i un jove, les edats dels quals oscil·len entre 18 i més de 60 anys.
Malgrat la inexperiència dels alumnes en el sector de la feina de paleta, Salvador va precisar que «empenyen molt» i que s’han implicat activament en el projecte, centrat a recuperar dos carrers del nucli urbà d’Otero de Sariegos, un edifici propietat de l’ajuntament que, antigament, va ser l’escola del poble i que, segons Salvador, «val la pena restaurar i conservar».
En l’actualitat, els alumnes treballen en la recuperació de la «pica» una antiga font situada a l’entrada del poble i que és un dels seus «emblemes». Els treballs s’han centrat en el sanejament de la «pica» per eliminar les humitats que afectaven la construcció, tot i que els alumnes, guiats pel coordinador i el capatàs del programa, també han aconseguit «encarrilar» l’aigua de l’antiga font.
En una fase posterior, els alumnes treballaran en l’adequació de dos carrers del poble, on està previst rehabilitar un paviment que, segons Salvador, serà necessari «refer gairebé de nou» pel seu avançat deteriorament.
De fet, amb la intervenció en dues vies públiques també es pretenen evitar possibles incidents pels «forats» que presenta el paviment i provocats, en part, pel tràfec de tractors. En la recta final del programa, els alumnes també emprendran una intervenció en un edifici propietat de l’Ajuntament, l’antiga escola del poble, per frenar-ne el deteriorament pel pas del temps i per l’acció dels vàndals.
D’altra banda, Salvador va destacar que els alumnes del programa també han recuperat una «caseta» que pertanyia a la Junta Agropecuària, que ha sigut reutilitzada per guardar les eines en la qual, com va advertir, «ja han intentat robar», igual com a l’església del poble, primer emplaçament elegit per emmagatzemar el material. Tot i que la porta «va ser forçada» els presumptes lladres no van aconseguir entrar-hi.
Al marge d’aquests «contratemps», el coordinador del programa va reconèixer que l’esforç dels alumnes «val molt la pena» perquè, al marge d’aprendre un ofici que els pot obrir les portes del mercat laboral, contribuiran a recuperar en part un poble que, pel seu enclavament privilegiat, pot convertir-se en una parada obligada per als turistes que s’acosten a les Llacunes de Villafáfila per observar aus.
Els «fills» d’Otero de Sariegos i els seus familiars podran constatar el resultat dels primers treballs realitzats al poble pels participants en el programa de formació i ocupació durant la tradicional festa en honor de Sant Marc que, el 25 d’abril, tornarà en part la vida d’un poble deshabitat des de fa més de dues dècades.
Per a la jornada festiva s’estan organitzant diversos actes com una missa o una paellada popular, que contribuiran a estrènyer els llaços d’aquelles persones que mantenen un vincle especial amb Otero de Sariegos, un poble deshabitat, però no oblidat.
